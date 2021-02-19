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外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

記者黃少華／舊金山報導
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

中國駐舊金山總領事館於2月17日發布公告，要求前往中國的外國人必須先得到總領館電郵確認後，再購買機票、進行核酸和抗體「雙檢測」。對未得到中領館事先同意的，將不審發健康碼。

這是中領館去年12月19日下發調整核酸和血清抗體檢測要求的緊急公告後，時隔兩個月再下發更嚴格的赴華限制性措施。新措施將對美籍華人返鄉產生更大約束。

中領館表示，當前全球疫情形勢仍然嚴峻，提醒現持有效工作、私人、團聚類居留許可外國人，如非緊急、人道等特殊必要情況，近期避免赴華。如確有緊急、人道主義等必要原因的，務必事先將本人護照、居留許可、赴華事由說明等材料，電郵發送至：[email protected]，由中領館預先審核確認。

中領館建議，已在華持上述居留許可的外國人，在居留許可有效期內減少不必要跨境旅行，慎重決定離境出行，並將疫情因素納入綜合考量範疇，包括不能如期返回中國等可能。

以上要求不適用於中國公民，以及近期申請並獲得緊急、人道簽證的外國人。除持上述三類居留許可人員外，中方2020年3月26日關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告仍然有效。

中領館再次提醒公眾，切實做到「非必要、非緊急，不旅行」，尤其要避免頻繁跨國旅行。

中領館 中國 檢測

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