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南灣律師獲28萬退稅 直喊國稅局搞錯了

編譯組／聖他克拉拉市電
聖他克拉拉市律師羅斯柏德獲國稅局退稅28萬5000元，直喊搞錯了。（網路影片截圖）
聖他克拉拉市律師羅斯柏德獲國稅局退稅28萬5000元，直喊搞錯了。（網路影片截圖）

南灣聖他克拉拉市一名律師數周前接到國稅局（IRS）寄來的退稅，金額是28萬4603元。

國稅局1月4日寄給聖他克拉拉市律師羅斯柏德（Todd Rothbard）一封信表示，他們審查了他的報稅資料，發現他高估了他的最低稅負（Alternative Minimum Tax）、符合申報資格的營業收入扣除額和整體稅率，於是在他的2019年納稅申報書中更改了這三項稅金計算方式，重新調整了退稅金額，並告訴羅斯柏德，他會在4到6周內收到退稅支票。

羅斯柏德看完信後笑著搖搖頭說：「不可能、不可能。」

羅斯柏德打電話詢問他的會計師，兩人都認為國稅局一毛錢都沒有欠他。於是，他試圖打電話聯絡國稅局，但試了好幾天都被轉往語音信箱。

羅斯柏德本周收到來自國稅局的第二封信，這次寄來的是一張支票，金額比上次提到的更多，因為加進了利息。

這次，羅斯柏德親自駕車前往位於聖荷西市中心的國稅局辦公室，但在門口被兩名警衛攔下，告訴他必須先預約。警衛給他另一個電話號碼和一個網址，然後把他打發回家。

71歲的羅斯柏德在聖他克拉拉市經營一家物業產權律師事務所，雇有數十名職員，每個月要處理數百件房東與房客糾紛。羅斯柏德表示，他近年的年收入變化不大，年底結算後通常必須再繳交小額的稅金。他說：「我是一個很謹慎的人，我不相信我會多付28萬5000元稅金。」

國稅局每年要處理加州1700萬到1800萬件納稅申報，要寄出數百萬封信給加州納稅人。國稅局承認，他們有時會出錯。

羅斯柏德同意，他說：「他們瘋了。不知道他們還對其他多少人做出同樣的事。」

羅斯柏德本周終於聯絡上一名國稅局專員，對方表示會審查他的案件，30天內會有結果。

羅斯柏德說：「把錢還給他們並不是一件容易的事。」

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