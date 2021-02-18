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快餐業大罷工！灣區員工上街 要求時薪漲至15元

記者陳程威／密爾比達報導
灣區快餐業從業人員參與了16日的全國快餐業大罷工活動要求獲得體面的工資與安全的工作環境。（視頻截圖）
灣區快餐業從業人員參與了16日的全國快餐業大罷工活動要求獲得體面的工資與安全的工作環境。（視頻截圖）

全美超過15個城市的快餐連鎖店工人日昨舉行罷工，要求將全國範圍內的最低工資提高至每小時15元，同時為員工提供更為安全的工作環境。麥當勞(McDonald's)、漢堡王(Burger King)和溫迪漢堡(Wendy 's)的員工，以及家庭護理和養老院的員工，都參與了此次罷工活動。目前拜登政府正試圖推動聯邦最低工資從7.25元上調，這將是2009年以來首次上調。加州的屋崙、沙加緬度和聖荷西也是參加此次罷工的15個城市之一。

南灣密爾比達的麥當勞餐廳門前，快餐行業的工人們聚集在一起要求更加安全的工作環境。快餐業從業人員魯伊絲（Maria Ruiz）表示，希望能夠盡快推動AB257的立法的通過。「當我們團結起來，我們將勢不可擋。我們需要以工人為中心的立法。我們需要批准AB257。」

魯伊絲表示，儘管他們成功地讓聖縣和加州的職業健康和安全管理局就安全工作環境的議題採取行動，但很多快餐店在疫情期間仍缺乏對員工的安全保護。AB257是「加州快餐責任和標準」（Fast Food Accountability and Standards）的簡稱，立法條文是為疫情期間的快餐行業的從業人員爭取安全的工作環境，同時支持加州將最低工資上調至15元一小時。

快餐員丹妮娜（Daniella）表示，快餐店的工作對於身體的消耗與壓力都十分之大。「當我在快餐店工作的時候，我總是很焦慮。」

菲律賓勞工與移民協會也參加了此次在密爾比達的抗議活動。

南灣聯邦眾議員羅康納（Ro khanna）表示，自己對於快餐行業工人們的抗爭活動十分支持，並希望國會可以儘快將聯邦最低工資提高到15元。「工人們為提高工資而鬥爭了太長時間。我們必須履行諾言，提高工資。我與全國各地的快餐業工人站在一起，他們今天罷工，只是為了要求一份可以生活的工資和安全的工作條件。」

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