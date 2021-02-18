舊金山灣區台灣商會 續推動與主流社會連結

舊金山灣區台灣商會將繼續推動台灣的能見度。（周信結提供）

舊金山灣區 台灣商會（TCCSFBA) 成立於1995，創會宗旨是「爭取台商在美國 社會應有的權益，生根立足；強化會員友誼、關心台灣；提升台商在美國的地位；促進台美文化及經貿交流。」

現任會長周信結表示，接任會長以來適逢疫情，但仍積極舉行活動聯繫會員與僑胞感情，也發揮台灣防疫成功的力量，捐助灣區各地政府及許多組織口罩等防護用品，希望透過台灣防疫經驗，帶給台美關係更緊密的聯繫，也推動雙邊貿易關係、創造多贏。本屆會務幹部當中有許多高科技界菁英，強化商會與高科技社團的聯盟。協助經濟部工業局推動在矽谷工作發展計畫，增加台灣及矽谷產業及經貿合作。

長期以來，推動主流草根外交是商會另一重點。二年前商會邀請在台協會理事主席莫健在台灣關係法 40周年慶時，談美、中、台三邊關係，以及美國如何協防台灣。去年請美台商業協會會長韓儒伯談台美經貿合作。今年夏天則計畫再次邀請請莫健。

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪曾表示，舊金山灣區台灣商會與經文處合作愉快，多次為州政府、市政府、醫療院所，以及慈善機構捐贈口罩，並且積極推動台灣政府和美國的雙邊貿易協定，充分說明海外台商的重要性。南灣僑教中心主任閻樹榮也曾說， 多次見證了舊金山灣區台灣商會商會對台灣的關懷、對社區的貢獻。商會多次進行物資捐助，並且與國會議員溝通聯絡。

僑務委員會委員長童振源在灣區台灣商會的演講指出，僑委會扮演槓桿角色，建立當地聯絡窗口，匯集資訊人脈服務全球僑胞，努力連結台灣經濟發展與美國矽谷。希望未來透過產業升級與科技、農業服務方案等，提供更多國際產學合作的機會。

會長周信結表示，未來會繼續推動商會與主流社會的連結，和僑委會、外交部、經濟部及工業局等單位合作，協助提升台灣在美國的能見度，推動台灣及矽谷產業合作，並替台灣發聲。