華人餐廳東主：2周辦好PPP貸款 暴風雪中送炭

屋崙華埠8街金牌燒臘飯店東主馬芝芝表示，在華埠金門銀行專職人員的幫助下，兩周就申請到11萬多的貸款。（記者劉先進／攝影）

聯邦政府為全國受疫情 重創的小企業提供的第二輪「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)已開通申請。屋崙華埠 8街金牌燒臘飯店東主馬芝芝（GiGi Ma）表示，在華埠金門銀行（Gateway Bank）專職人員的幫助下，兩周就申請到11萬多的貸款，且有很大可能符合條件享受全額豁免還款。「疫情之中，營業收入減少了60%。這筆錢真是暴風雪中送炭，幫了大忙。」

馬芝芝說，早在去年PPP貸款開通首輪申請時，她就到某家大型銀行辦理。但因是首次申請，很多步驟不清楚。比如，需在電腦上填寫資料，結果漏填一個連接和表格，未將平均薪資填寫清楚。後來交的手寫薪資，不符合要求。因這些紕漏，一度每天跑四次銀行，申請還是遺憾流產。

今年1月，PPP貸款第二輪開通申請。馬芝芝14日就準備好資料。中間因為貸款額度問題而耽擱。原來，申請首輪貸款成功，再申請次輪，貸款款度是2019年或2020年平均每月薪資的3.5倍。若首次申請次輪貸款被批准，額度是平均薪資的2.5倍。「我次輪才申請，按道理還款能力更強，沒想到申請的錢反而更少。因為額度問題需反覆確認，否則貸款更快。」

在金門銀行專職貸款人員的幫助下，馬芝芝在2月1日得知可拿到11萬的貸款，目前已發放。她長舒了一口氣，「我們有15個員工。疫情後客流減少，店鋪營業時間大減，以前是早上9時到淩晨3時，後來改成早上10時到晚上8時。營業收入減少60%，有了這筆錢，薪資壓力少很多。」

金門銀行市場行銷經理顏小姐（Fiona Ngan）表示，金牌燒臘申請11萬多元的貸款，根據規定，在24周內，只要其中至少60%的額度用於發放員工薪酬，就可申請貸款豁免、不用還款。考慮到其額度是15萬以下，在24周花費60%以上的薪資較為容易，豁免機率頗高。

顏小姐提醒申請PPP貸款的華人商戶，一定要準備齊全所有要求的資料，尤其是員工的準確薪資單。比如，按照規定，申請人2020年某個季度的毛收入（gross revenue）須比2019年同一季度最少少25%。

金門銀行總監范耿毓（Gary Fan）表示，華人透過大型銀行申請貸款，弊病是他們沒有專職員工幫忙。商戶不懂的問題，要直接聯繫聯邦部門。而在華埠銀行內，可找到對口負責人，一對一協助解決問題，申請效率會高很多。