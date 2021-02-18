安樂居CYC新春海報大賽 創作暖人心

幼兒園至二年級組（K-2）的李一杰獲獎。（安樂居CYC提供）

今年的新春佳節，許多家庭因為疫情 而無法團聚，長者在這樣的前提下也格外需要關懷。安樂居和社區青年中心（CYC）共同舉辦了新春海報大賽，邀請青少年在關懷長者的話題之下發揮。

不同年級的獲獎的作品在本周正式出爐，不少創作都被讚溫暖人心。

安樂居的入會及外展經理朱冠同表示，這個比賽就是要教育 青少年下一代，要尊敬長者，關懷老人，在疫情期間，能夠對於弱勢群體送出關愛。他也盛讚許多的作品都溫暖人心，很受感動。

社區青年中心的行政主任溫靜婷表示，本次的青少年海報大賽收到超過200個作品，許多畫作都很棒，令她動容。大約是三個星期的作品徵集期間，就能夠收到超過200個作品，可見這個活動的受歡迎程度以及民眾的踴躍程度。

「許多的作品都畫出了不同代際之間的人們一起過年的細節，」溫靜婷表示。她認為許多作品都很優秀，雖然未有獲獎，但是這樣一個過程就已經足夠了。

四位最終脫穎而出的「小畫家」分別是幼兒園至二年級組（K-2）的李一杰（Jackson Li），三年級至五年級組的曾梓晴（Isabella Zeng），六年級至八年級組的余鈺瑩（Yuing Yu），和九年級至12年級組的曾穎釗（Nicole Tsang）。

現在在讀11年級的曾穎釗表示，自己的創作能夠讓自己找回一些和長輩們過年的回憶，像是和公公婆婆們一起做瑜伽，畫畫，跑步，打麻將等。她的畫作中有12生肖，但是乍看之下卻少了今年最重要的牛，其實她是把牛畫成了背景的形狀，別出心裁。此外，她也特別加入了炮仗和新冠病毒的元素，希望炮仗能夠打退病毒。

獲勝的四個小畫家都將會獲得100元的禮品券。