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屋崙龍岡親義公所主席趙英武期許：控制疫情，華埠治安變好

記者劉先進／屋崙報導
屋崙龍岡親義公所主席暨屋崙中華會館元老趙英武表示，希望新年政府控制疫情，增派警力，華埠治安變好。（趙英武供圖）
屋崙龍岡親義公所主席暨屋崙中華會館元老趙英武表示，希望新年政府控制疫情，增派警力，華埠治安變好。（趙英武供圖）

屋崙龍岡親義公所主席暨屋崙中華會館元老趙英武（Spencer Chew）表示，希望新的一年，美國和加州能加快疫苗的運輸和接種，成功控制疫情，生活恢復正常。也希望政府和警局能安排警力到屋崙華埠，維護社區治安，讓商戶和居民能安全的生活。

趙英武表示，突如其來的疫情，讓華埠商業受損，也極大影響公所正常運營。2020年3月初，公所發現美國疫情逐步嚴重，經過主席團、元老的討論，決定取消在華埠餐廳的80桌春宴，對本地餐飲業衝擊頗大。但考慮到防疫的需要，也是不得已而為之。到3月中旬，政府實施居家避疫，公所所有的活動都取消，包括劉關張趙四個先祖的誕日，龍岡日等。

趙英武說，去年5月底、6月初，華埠遭遇暴力洗劫。因為疫情市府收入減少，華埠巡警削減，最近華埠劫案不斷。「我朋友女兒在中山大廈門口，被人用信號槍打中後腦。好在信號彈只是打中頭皮最硬的地方，算是躲過一劫。據說兇嫌跟著她兩條街下手。還有91歲老人被嫌犯推飛，這些都讓人義憤填膺。」

趙英武表示，華埠商會主席陳錫澎和社區不斷給市府、警局施壓，市長薛麗比同意在華埠安排專職的聯絡警員，警員可以直接和警長報告。「如果能真的實行，我很讚成。也希望新一年，政府能安排足夠精力巡邏華埠，給社區一個良好的治安環境。」

趙英武還說，加州作為全美經濟最發達的州，很多事情創造先例。但疫苗運輸和發放，卻排名不佳。希望新的一年，加州能加快疫苗的運輸和接種，成功控制疫情，讓包括公所在內的社會各界，生活回歸正常。

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