我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

北美洲台灣商會總會 積極拓展人脈、增加商機

記者李榮／灣區報導
北美洲台灣商會聯合總會很受重視。（吳怡明提供）
北美洲台灣商會聯合總會很受重視。（吳怡明提供）

北美洲台灣商會聯合總會(Taiwanese Chambers of Commerce of North America)由來自北加州台灣工商會的前會長吳怡明醫師，獲得全美及加拿大36個台灣商會的全票支持當選第33屆總會長。去年7月一上任就推出「北美台商標竿卓越講堂」，匯聚台美產官學各界頂尖人士及CEO擔任講師，在短短的半年中推出70場講座，開拓許多北美台商的經貿知識與商機人脈。

北美洲台灣商會聯合總會本屆幹部包括顧問林貴香、顧問張秋雄、副總會長黃大厚、副總會周信結、秘書長游淑華、財務長王榮玫、資訊長張啟偉、法規主委林政原、慈善公益主委陳陽明。

吳怡明表示，北美洲台灣商會聯合總會在去年9月底不畏疫情阻擋，率團回台參加雙十國慶慶典及台灣六大戰略產業參訪，與台灣許多企業及產業協會簽訂雙邊產業合作意願書。此外，也與台灣北中南各大醫院簽訂醫療照顧合作意願書，成立「北美台商緊急醫療照護醫美健診」系統。並且，吳怡明也率團拜會了台灣中央各級政府機構及地方縣市政府，尋求政府資源與合作，並受聘為立法院台商之友會顧問、台北市市政顧問、及台南市市政顧問，全力協助北美台商參與推動台美雙方各種經貿合作。他並同時就任世界台商聯合總會副總會長，聯合世界其他五大洲的台灣商會一起進行國際貿易外交、鞏固台灣與世界經貿的合作與推動。

吳怡明指出，今年1月起，「北美台商標竿卓越講堂」已經又陸續推出另外30場「認識台商系列講座」，增進各地台商們之彼此認識、拓展人脈、增加商機。預計在3月底，北美洲台灣商會聯合總會將再派員回台，參加世界台商晉見總統及投資考察團。5月底計畫如果疫情可以受控制，吳怡明將組團訪問華府，拜會美國國會參眾兩院議員，並預定舉辦「雙橡園北美之夜」，協助促進台灣加入WHO世界衛生組織。6月中也已經安排在舊金山舉辦「台灣之夜」及會員年度大會，邀請各級台灣政府官員及各產業界來美促進台灣外貿、行銷台灣。

台灣 疫情 加州

上一則

如何排解疫下煩悶？ 試試舞蹈音樂療法！

下一則

屋崙龍岡親義公所主席趙英武期許：控制疫情，華埠治安變好

延伸閱讀

華裔單親媽癌末 與生命拔河

華裔單親媽癌末 與生命拔河
台聯會前會長屠華光病逝 僑界不捨

台聯會前會長屠華光病逝 僑界不捨
協助台商從疫情中復甦 駐美投資貿易服務處辦講座

協助台商從疫情中復甦 駐美投資貿易服務處辦講座
現代Elantra和Sonata Hybrid榮獲The Car Connection評測網站2021最佳購車選擇殊榮

現代Elantra和Sonata Hybrid榮獲The Car Connection評測網站2021最佳購車選擇殊榮

柑縣台美商會 春節送暖家暴受害人

柑縣台美商會 春節送暖家暴受害人
大紅燈籠高高掛 芝城華埠疫情下迎牛年

大紅燈籠高高掛 芝城華埠疫情下迎牛年

熱門新聞

華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍