北美洲台灣商會總會 積極拓展人脈、增加商機

北美洲台灣商會聯合總會很受重視。（吳怡明提供）

北美洲台灣 商會聯合總會(Taiwanese Chambers of Commerce of North America)由來自北加州 台灣工商會的前會長吳怡明醫師，獲得全美及加拿大36個台灣商會的全票支持當選第33屆總會長。去年7月一上任就推出「北美台商標竿卓越講堂」，匯聚台美產官學各界頂尖人士及CEO擔任講師，在短短的半年中推出70場講座，開拓許多北美台商的經貿知識與商機人脈。

北美洲台灣商會聯合總會本屆幹部包括顧問林貴香、顧問張秋雄、副總會長黃大厚、副總會周信結、秘書長游淑華、財務長王榮玫、資訊長張啟偉、法規主委林政原、慈善公益主委陳陽明。

吳怡明表示，北美洲台灣商會聯合總會在去年9月底不畏疫情 阻擋，率團回台參加雙十國慶慶典及台灣六大戰略產業參訪，與台灣許多企業及產業協會簽訂雙邊產業合作意願書。此外，也與台灣北中南各大醫院簽訂醫療照顧合作意願書，成立「北美台商緊急醫療照護醫美健診」系統。並且，吳怡明也率團拜會了台灣中央各級政府機構及地方縣市政府，尋求政府資源與合作，並受聘為立法院台商之友會顧問、台北市市政顧問、及台南市市政顧問，全力協助北美台商參與推動台美雙方各種經貿合作。他並同時就任世界台商聯合總會副總會長，聯合世界其他五大洲的台灣商會一起進行國際貿易外交、鞏固台灣與世界經貿的合作與推動。

吳怡明指出，今年1月起，「北美台商標竿卓越講堂」已經又陸續推出另外30場「認識台商系列講座」，增進各地台商們之彼此認識、拓展人脈、增加商機。預計在3月底，北美洲台灣商會聯合總會將再派員回台，參加世界台商晉見總統及投資考察團。5月底計畫如果疫情可以受控制，吳怡明將組團訪問華府，拜會美國國會參眾兩院議員，並預定舉辦「雙橡園北美之夜」，協助促進台灣加入WHO世界衛生組織。6月中也已經安排在舊金山舉辦「台灣之夜」及會員年度大會，邀請各級台灣政府官員及各產業界來美促進台灣外貿、行銷台灣。