向商戶拜年 屋崙副警長：華埠將重設聯絡警員

屋崙副警長波頓（右一）、隊長胡柯芬（左四），16日在華埠社區領袖陳錫澎（左三）、華埠義工巡邏隊的陪同，給商戶拜年。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙副警長波頓 （Christopher Bolton）、隊長胡柯芬（Bobby Hookfin），16日在華埠 社區領袖陳錫澎、華埠義工巡邏隊的陪同下，給華埠商戶拜年，送去新春祝福。活動上透露，市長薛麗比特別設置的聯絡警員將在17日正式上任，就是被調走的原華埠警員符美（Mae Phu）。

胡柯芬表示，華埠治安不僅事關亞裔 安全，也影響每一個來華埠消費的人。如果一個人被搶劫，將產生消極影響。看到消息的人，會有共鳴。警局希望保護好華埠社區的治安，希望來華埠的人，都感覺到安全。

陳錫澎透露，華埠的雙語聯絡警員，將在17日走馬上任。直接負責和警長溝通匯報，也能有利於和華埠溝通。治安問題並非華埠獨有，而是整個城市的。解決治安問題，並非簡單的關注於問題本身，而是要找到方法。希望各界走到一起尋找方案。比如各個族裔的志願者都來華埠巡邏。

太平洋建築公司（Pacific General Construction）總裁唐光儀（Ray Tong）16日專程從佛利蒙來到華埠，給商戶送了一批空氣喇叭（air horn）當警報器用。按下按鈕，喇叭聲音非常刺耳，可以提醒周邊民眾有緊急情況發生，也能震懾不法分子。

唐光儀（右）專程從佛利蒙過來，捐贈華埠商戶一批空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

唐光儀數次參加亞健社的高爾夫球慈善賽。熱衷公益事業。他說，自己和朋友一起籌資，希望送出450個空氣喇叭，16日只贈送了一批。希望能幫到更多華人，為華埠治安提升盡一份力。