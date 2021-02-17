我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

向商戶拜年 屋崙副警長：華埠將重設聯絡警員

記者劉先進／屋崙報導
屋崙副警長波頓（右一）、隊長胡柯芬（左四），16日在華埠社區領袖陳錫澎（左三）、華埠義工巡邏隊的陪同，給商戶拜年。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙副警長波頓（右一）、隊長胡柯芬（左四），16日在華埠社區領袖陳錫澎（左三）、華埠義工巡邏隊的陪同，給商戶拜年。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙副警長波頓（Christopher Bolton）、隊長胡柯芬（Bobby Hookfin），16日在華埠社區領袖陳錫澎、華埠義工巡邏隊的陪同下，給華埠商戶拜年，送去新春祝福。活動上透露，市長薛麗比特別設置的聯絡警員將在17日正式上任，就是被調走的原華埠警員符美（Mae Phu）。

胡柯芬表示，華埠治安不僅事關亞裔安全，也影響每一個來華埠消費的人。如果一個人被搶劫，將產生消極影響。看到消息的人，會有共鳴。警局希望保護好華埠社區的治安，希望來華埠的人，都感覺到安全。

陳錫澎透露，華埠的雙語聯絡警員，將在17日走馬上任。直接負責和警長溝通匯報，也能有利於和華埠溝通。治安問題並非華埠獨有，而是整個城市的。解決治安問題，並非簡單的關注於問題本身，而是要找到方法。希望各界走到一起尋找方案。比如各個族裔的志願者都來華埠巡邏。

太平洋建築公司（Pacific General Construction）總裁唐光儀（Ray Tong）16日專程從佛利蒙來到華埠，給商戶送了一批空氣喇叭（air horn）當警報器用。按下按鈕，喇叭聲音非常刺耳，可以提醒周邊民眾有緊急情況發生，也能震懾不法分子。

唐光儀（右）專程從佛利蒙過來，捐贈華埠商戶一批空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）
唐光儀（右）專程從佛利蒙過來，捐贈華埠商戶一批空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

唐光儀數次參加亞健社的高爾夫球慈善賽。熱衷公益事業。他說，自己和朋友一起籌資，希望送出450個空氣喇叭，16日只贈送了一批。希望能幫到更多華人，為華埠治安提升盡一份力。

唐光儀（右）專程從佛利蒙過來，捐贈華埠商戶一批空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）
唐光儀（右）專程從佛利蒙過來，捐贈華埠商戶一批空氣喇叭。（記者劉先進 ／攝影）

華埠 亞裔 波頓

上一則

貨運巨頭達飛 開通中國、屋崙直達貨運航線

下一則

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇走劫匪

延伸閱讀

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻
紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世

紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世
快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援

快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援
消費模式改變 老華社尋出路

消費模式改變 老華社尋出路
芝市長訪華埠 華商會盼放寬堂食 迫切需要社區高中

芝市長訪華埠 華商會盼放寬堂食 迫切需要社區高中
肇慶會館祈願疫情早結束 重振華埠經濟 僑社和諧

肇慶會館祈願疫情早結束 重振華埠經濟 僑社和諧

熱門新聞

華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍