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州議員羅達倫、聖縣檢察長會談 強調絕不容忍仇恨犯罪

記者陳程威／聖荷西報導
羅達倫(左)與聖縣檢察長羅森(右) 就「仇恨犯罪」進行線上討論。（視頻會議截圖）
羅達倫(左)與聖縣檢察長羅森(右) 就「仇恨犯罪」進行線上討論。（視頻會議截圖）

加州眾議會亞太裔黨團副主席、代表南灣的州議員羅達倫(Evan Low)，就近期針對亞太裔社區的仇恨犯罪激增議題，於16日跟聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）進行線上討論。

羅達倫表示，在非裔歷史月談論族群議題與仇恨犯罪時，必須意識到少數族裔今天所取得的進展，是建立在非裔民權運動之中。

羅森表示，不論是根據「停止歧視亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）發布的數字，還是灣區所接獲的針對亞裔仇恨犯罪報告，都可以顯示從去年開始針對亞太裔民眾的仇恨犯罪的增長。他指出，聖荷西去年在疫情爆發初期，也有針對亞裔夫婦的攻擊。目前聖縣也已經用「仇恨犯罪」的罪名由檢察官進行檢控。

羅森說，「仇恨犯罪」有三個面向。第一個面向是針對特定個體。第二個面向是針對特定的群體，比如說此次遭受「仇恨犯罪」襲擊的亞太裔社群。第三個面向是「仇恨犯罪」針對的是全體美國人，因為美國的立國基礎就是人與人之間的平等。

羅森表示，很多遭受仇恨犯罪的受害者十分無助，同時也很擔心「仇恨犯罪」不會被執法當局重視。他想表明，對於「仇恨犯罪」，執法機關的態度是絕不容忍。他向亞太裔群體以及全體聖縣民眾保證，一定會將「仇恨犯罪」的犯罪分子繩之以法，因為對於任何人跟任何群體的犯罪，都是對整個社會的犯罪。

「我想強調的是，聖他克拉拉縣不會容忍任何的仇恨犯罪，因社區裡面的每個人都希望獲得正義。」羅森也希望民眾可以相信執法當局，鼓勵遭受「仇恨犯罪」的民眾可以跟執法當局反映。

羅森同時表示，針對「仇恨犯罪」，不僅僅是將犯罪關入監獄就可以解決問題。他說，讓犯罪份子參與社區服務，更多的去了解不同的文化背景，更有助於從源頭上遏制「仇恨犯罪」。

他也提到代表性的重要意義，並希望可以有越來越多的少數族裔，包括亞裔美國人加入執法機關。

仇恨犯罪 亞裔 美國

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