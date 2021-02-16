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肇慶會館祈願疫情早結束 重振華埠經濟 僑社和諧

記者李晗／舊金山報導
肇慶會館司徒仲山（左）與周達昌（右）。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）
肇慶會館司徒仲山（左）與周達昌（右）。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

歷史悠久的肇慶會館，是中華總會館之中的第二大會館，位於舊金山華埠的天后廟街（Waverly）。新的一年，肇慶會館的展望就是疫情能夠結束，然後大家攜手重振華埠經濟，同時祈願僑社和諧。

會館主席司徒仲山表示，希望疫情能夠快一點過去，這樣子僑社僑團的租金收入穩定下來，這部分資金就可以回饋社區的經濟，讓華埠回到原來的興旺的狀態。現在因為租金收入不穩定，相應的開支也就會減少，這樣子華埠的一些商戶們的營業收入也會減少。

司徒仲山強調，以往每到春節期間，很多的僑團都會舉辦春宴，十分熱鬧，但是現在都沒有這些活動。同時，以前也有花車巡遊的活動，這些活動都可以帶動華埠社區的各個方面，像是舞龍舞獅、旅遊商業等等，可以「活化」華埠的經濟。

待疫情過去之後，司徒仲山表示，自己會首先召開全體商董的會議，讓新舊的成員能夠坐下來共同討論，想出補救損失的辦法，最終讓華埠的僑團和商戶們能夠形成互惠互利的形態。司徒仲山一直都是會館內的商董，今年輪值到司徒姓氏作主席。

肇慶會館的資深代表周達昌也說，希望新的一年，僑社能夠和諧共處，無論是任何黨派任何背景的人，都能夠一起齊心合力，克服疫情的影響，建設好舊金山、華埠的經濟。他說，其他別的族裔都非常團結，相信華人也可以做到團結一致，共同發展。

華埠 疫情 租金

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