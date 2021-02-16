美國華商總會會長張福明：美中關係好 僑胞才能安居樂業

美國華商總會會長張福明表示，希望拜登政府能和中國政府和平相處，理性溝通，建立良好的美中關係。（檔案圖，記者黃少華／攝影）

美國華商總會會長張福明表示，新的一年，疫情 在趨緩，希望民眾還是要保持清醒頭腦，出入戴口罩，注意防護措施。張福明也希望拜登政府能和中國 政府和平相處，理性溝通，建立良好的美中關係，因為美中關係和好，在美僑胞才能安居樂業。

張福明說，去年中國武漢 爆發疫情，華商總會就聯合舊金山灣區中國賑災委員會機構捐款捐物，直接送到武漢的對口醫院，協助國內抗疫。得知西雅圖的Polly女士有醫療物資，張福明和太太、副會長林志強，商戶成員梁泳紅驅車10多個小時，到當地接受物資。因為西雅圖飛機停飛，不能運回中國，一行人又馬不停蹄、匆忙開車回灣區。透過中國駐舊金山領事館、南方航空公司的幫忙，在中國僑務部門的幫助下，成功將8000個N95口罩和一批醫用手套，送到武漢大學中南醫院。華商總會和其他機構募捐5萬多，購置新冠檢測儀器給武漢市肺科醫院。

美國疫情嚴重後，國內相關部門關心海外僑胞，多個僑務部門也捐贈了口罩等物資，華商總會分四次發送到了僑胞和會員手中。

張福明說，他希望新的一年疫情能逐漸消退，每個人接種疫苗，增強抵抗力。即使疫苗都接種了，也提醒大家保持清醒的頭腦，戴口罩，做好足夠的防護措施。

張福明表示，拜登政府上台後，希望他打造良好的美中關係，把美中關係作為最頭等的大事。上一屆的政府，在後一段執政中，中美之間出現很多風波。新的一年，期望雙方能坐下來溝通，建立共識，和平相處，將對兩國人民有益處的事情做下去。只有兩國關係變好，海外僑胞才能安居樂業。