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疫苗供應不足 舊金山馬士孔尼會議中心暫停接種1周

記者黃少華／舊金山報導
設在馬士孔尼會議中心的新冠疫苗接種中心於本周暫停運營一周。（舊金山市府圖片）
設在馬士孔尼會議中心的新冠疫苗接種中心於本周暫停運營一周。（舊金山市府圖片）

舊金山市府和新冠疫情應急指揮中心於2月14日宣布，因州府給舊金山醫療健保機構和公共衛生局的新冠疫苗供應不足，位於馬士孔尼會議中心（Moscone Center）的新冠疫苗接種中心暫停運營一周。

市長布里德（London Breed）曾於2月12日在馬士孔尼會議中心向州長紐森（Gavin Newsom）指出，如果供應量充足，舊金山依托這個接種中心將有能力為市民提供每天1萬劑新冠疫苗接種。不過，市府認為的實際情況是「供應有限、不一致且不可預測，使得疫苗接種難以推廣。」

市府在一份聲明中表示：「位於馬士孔尼會議中心的高容量接種中心將暫停運作一周。一旦疫苗供應到足夠恢復運作，將重新開放。」

馬士孔尼會議中心正與各大醫療健保供應商成合作運營舊金山全市最大的新冠疫苗接種中心。包括：凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）、懷特紀念醫院（Adventist Health）、加州醫療協會、尊享醫療（Dignity Health）、Futuro Health、加州初級健保協會。

隨著舊金山市立大學和馬士孔尼會議中心這兩高容量疫苗接種中心開放，舊金山醫療機構、藥房和公共衛生局分發的新冠疫苗在過去7天顯著增加，日均接種升至7400劑。上周初，舊金山為65歲及以上人口中的31%接種了新冠疫苗，上周結束時已升至47%。

全市三大疫苗接種中心已經確認的預約沒有取消，但新的預約需要在確認新冠疫苗供應後才能獲批。

舊金山醫療機構、藥房和公共衛生局必須為76萬多名16歲以上的居民接種新冠疫苗，需要150多萬劑。截至2月13日，舊金山共接受26萬2000劑，發放超過19萬劑，使用率為72.4%。剩餘的疫苗劑量將預留給已經成功預約的人士。

疫苗 舊金山 健保

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