病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Image）

雖然新冠疫苗 已經研製出來，且大範圍的接種活動也在不斷鋪開，但是病毒仍然在不斷變種，這也為疫苗的有效性、疫情 的未來走向蒙上一層陰影。

灣區知名的流行病學專家布萊恩特（Larry Brilliant）預計，因為病毒變種，所以疫情的前景難料，未來的情況也非常複雜。

現年76歲的布萊恩特在全球享譽盛名，主要是因為他在上世紀70年代曾經工作於世界衛生組織（WHO），協助全球成功根除「天花」（smallpox）傳染病。他如今居住在北灣馬連縣，近日接受舊金山紀事報的專訪，談到對於疫情未來的觀察。

如今疫情看似逐漸在走向末期，包括政府都紛紛重啟經濟，以及重開學校讓學童能夠回歸課堂。布萊恩特認為，仍然應該要十分小心。他說，人們現在可能會想，「我可以去擁抱我的祖母了」，但是卸下心防之後，可能會帶來很嚴重的後果。

「我認為未來還是非常複雜的，」他說，疫情發生以來的多次確診爆表，可能都只會加重下一次的爆發，未來可能還是會發生大規模的確診發生。根據最新的統計數字，全球確診感染新冠的人數累計已經破億。

至於疫苗接種，他也認為情況並不如大眾所想的那麼樂觀。現在美國的接種在持續進行，確診的個案在下降，這一點布萊恩特是備受鼓舞的。但是病毒和變種的病毒並沒有國界之分，因此「在全世界都安全之前，沒有人是安全的。」布萊恩特說，也就是結束疫情需要是全球的合作努力，單單只是令美國民眾接種是不足夠的。因此，他也不認為疫情會這麼快就結束。

現在的疫苗對於病毒仍然大部分都是有效的，但是病毒的變種一直都在發生，像是巴西、英國、南非等國家都出現了變種的新冠病毒。布萊恩特認為，這些變種的病毒也是會持續的出現，直到大家都完成疫苗接種。而且接種了疫苗之後，也並非是一勞永逸。「今天的疫苗可以阻止今天的變種病毒，而問題在於，明天的變種會是什麼。」

布萊恩特現在擔任一家科技企業的CEO。在川普政府時期，科技界提出的許多的控制疫情的手段幾乎都被忽略，令他感到洩氣。而如今拜登 政府上任，令他感到樂觀一點，包括最新任命的多個主要的衛生官員。他相信拜登政府對於疫情所採取的態度會與川普政府截然不同。