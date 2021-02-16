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你叫外送他捐款！薩拉度加扶輪社 攜doordash做公益

記者李榮／薩拉度加報導
薩拉度加扶輪社社慈善基金會經常在社區服務，從事慈善。（薩拉度加扶輪社提供）
薩拉度加扶輪社社慈善基金會經常在社區服務，從事慈善。（薩拉度加扶輪社提供）

薩拉度加扶輪社每年5月都會為薩拉度加扶輪社慈善基金會籌款，舉辦「Art Show」，但去年因新冠肺炎（COVID-19）疫情無法舉行籌款活動。薩拉度加扶輪社表示，將與送餐平台「DoorDash」合作，即日起至3月15日為止，只要使用「SRC21」號碼經由DoorDash送餐到家，DoorDash會捐款給拉度加扶輪社社慈善基金會，希望民眾共襄盛舉，一起做公益。

薩拉度加扶輪社成員、洛斯阿圖-薩拉度加聯合高中學區委員張琛指出，自己參加薩拉度加扶輪社已經十多年，曾經參與主辦「Building Bridges」（建立橋梁）等活動，促進社區對於不同宗教與文化的了解和族裔間的融合。她也曾擔任薩拉度加扶輪社社慈善基金會招募會員委員會主席，替扶輪社吸收很多不同族裔年齡層次會員。包括薩拉度加前市長朱淑玲，洛斯蓋圖-薩拉度加高中學區委員曾景琳等人都是該社的會員。

張琛表示，在過去三年半，薩拉度加扶輪社基金會一共提供200萬美元給社區50多個非營利組織，也支援青少年和社區活動。為了協助支持運作，每年基金會都會透過「Art Show」籌款，但去年因疫情無法舉行。而現在疫情之下，很多人轉往網路訂餐，因此基金會決定與送餐平台DoorDash合作，民眾只要在訂餐時加入特別的「SRC21」號碼，平台就會捐出20%的訂單營業額給基金會，上限最高1萬美元。希望大家踴躍能共襄盛舉，做慈善也幫助他人。

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