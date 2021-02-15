美國潮商基金會擬將資源投放青少年教育

舊金山市長布里德在線向美國潮商基金會理事長林志斯送上祝賀。（活動直播視頻截圖）

美國 潮商基金會於2月13日（農曆大年初二）在新硅谷離岸發展中心舉行迎新春慈善活動。

在線送上祝賀的政界人士包括：舊金山 市長布里德（London Breed）、中國駐舊金山總領事王東華在內的眾多政界人士、加州 參議員威善高（Scott Wiener）、加州眾議員邱信福（David Chiu）。他們對美國潮商基金會在華人社區發揮的積極作用給予高度肯定。

來自溫哥華、紐約、芝加哥、澳洲、香港、北京、深圳、廣州等地的來賓也在線上恭賀新春佳節。

利物摩（Livermore）市長Bob Woerner、丹維爾（Danville）市議員阿內里奇（Newell Arnerich）、口罩生產商CARE U公司執行長陳瑛到場致詞。

美國潮商基金會舉行捐贈儀式，向加州住客聯盟、舊金山訪谷區街坊會、非裔社區、SAHA-Hillcrest Gardens長者社區老人院捐贈CARE U口罩。

現場還安排了抽獎、古箏表演、微信紅包雨等活動。

美國潮商基金會理事長林志斯表示，受新冠疫情影響，這次新春慶祝以線上參與為主，而不能像往年一樣舉行大型現場活動。談到過去的農曆鼠年，他指出，美國潮商基金會聯同各慈善團體，向舊金山灣區乃至全國各地的警察、消防局等機構大量捐贈口罩，支持公共服務和抗疫工作。

雖然受新冠疫情影響，林志斯也指出，線上的交流反而更多、更頻繁、更快捷。

對於農曆牛年的展望，林志斯期望新冠疫情盡快結束，世界恢復正常的生產生活秩序。他說，美國潮商基金會去年的抗疫工作以捐贈各種醫療用品為主。今年計畫將更多資源投放到青少年教育上，尤其是改善青少年心理狀況的講座。