北加州中文學校聯合會慶祝農曆新年 線上迎春揮毫

北加州中文學校聯合會於線上舉行迎春揮毫。（記者李榮／翻攝）

為迎接農曆新年的到來，北加州 中文學校聯合會14日秉持十多年的傳統，舉行「迎春揮毫」活動。今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，迎春揮毫改為網上舉行。當日除了有貴賓揮毫以外，還有歌舞活動、文化展演、猜燈謎、吉祥話接龍等活動，非常熱絡，並且也於會中舉行賀年卡比賽的頒獎典禮。

貴賓在線上同時揮毫。（記者李榮／翻攝）

今年「迎春揮毫」活動由北加 州中文學校聯合會主辦，北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會等組織協辦。包括薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙市議員邵陽、黃潔宜、庫比蒂諾市議員魏虹，以及僑務委員蔡秀美、呂玉貞、李漢文等人都參加當日的揮毫活動。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，以及加州眾議員羅達倫也都預錄影片，祝賀農曆新年。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，這次的迎春揮毫不得不改為線上舉行，雖然安排的過程並不容易，但是大家都很堅持，一定要把活動傳承下去。這次即使為線上活動，但大家熱情不減，而且節目很緊湊。她也呼籲大家，「保持冷靜，繼續前進。相信很快就能戰勝病毒，擁抱春天。」

今年的迎春揮毫在線上舉辦，大家還在線上跳舞，炒熱氣氛。（記者李榮／翻攝）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，寫春聯是華人農曆春節重要的習俗，在開春時用毛筆字寫出吉祥話，非常的有意義。特別是自己寫出來的字與用電腦印出來的感覺完全不一樣，「毛筆字是中華文化重要的資產之一。毛筆字更有參與感、有過年的氣氛。」

南灣僑教中心主任閻樹榮也與夫人一起在線上揮毫。當天在迎春揮毫之後，也在舉行2021年的賀卡製作頒獎典禮，今年比賽共收到100多件作品，參與比賽學生展現十足的創意。