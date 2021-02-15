我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

北加州中文學校聯合會慶祝農曆新年 線上迎春揮毫

記者李榮／聖荷西報導
北加州中文學校聯合會於線上舉行迎春揮毫。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會於線上舉行迎春揮毫。（記者李榮／翻攝）

為迎接農曆新年的到來，北加州中文學校聯合會14日秉持十多年的傳統，舉行「迎春揮毫」活動。今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，迎春揮毫改為網上舉行。當日除了有貴賓揮毫以外，還有歌舞活動、文化展演、猜燈謎、吉祥話接龍等活動，非常熱絡，並且也於會中舉行賀年卡比賽的頒獎典禮。

貴賓在線上同時揮毫。（記者李榮／翻攝）
貴賓在線上同時揮毫。（記者李榮／翻攝）

今年「迎春揮毫」活動由北加州中文學校聯合會主辦，北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會等組織協辦。包括薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙市議員邵陽、黃潔宜、庫比蒂諾市議員魏虹，以及僑務委員蔡秀美、呂玉貞、李漢文等人都參加當日的揮毫活動。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，以及加州眾議員羅達倫也都預錄影片，祝賀農曆新年。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，這次的迎春揮毫不得不改為線上舉行，雖然安排的過程並不容易，但是大家都很堅持，一定要把活動傳承下去。這次即使為線上活動，但大家熱情不減，而且節目很緊湊。她也呼籲大家，「保持冷靜，繼續前進。相信很快就能戰勝病毒，擁抱春天。」

今年的迎春揮毫在線上舉辦，大家還在線上跳舞，炒熱氣氛。（記者李榮／翻攝）
今年的迎春揮毫在線上舉辦，大家還在線上跳舞，炒熱氣氛。（記者李榮／翻攝）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，寫春聯是華人農曆春節重要的習俗，在開春時用毛筆字寫出吉祥話，非常的有意義。特別是自己寫出來的字與用電腦印出來的感覺完全不一樣，「毛筆字是中華文化重要的資產之一。毛筆字更有參與感、有過年的氣氛。」

南灣僑教中心主任閻樹榮也與夫人一起在線上揮毫。當天在迎春揮毫之後，也在舉行2021年的賀卡製作頒獎典禮，今年比賽共收到100多件作品，參與比賽學生展現十足的創意。

加州 北加 舊金山

上一則

疫苗傳聞多 舊金山加大陳子平教授解惑

下一則

學生疫情期自殺 金山市府控告學區不開學校

延伸閱讀

中文學校聯合會服務學生 轉為線上活動

中文學校聯合會服務學生 轉為線上活動
聖瑪利諾中文學校線上賀年 家長一起同樂

聖瑪利諾中文學校線上賀年 家長一起同樂
投書／羅達倫：拜登時代 美中需重返合作

投書／羅達倫：拜登時代 美中需重返合作
北加中校聯合會 首次線上迎春揮毫 展示紙摺牛寶寶

北加中校聯合會 首次線上迎春揮毫 展示紙摺牛寶寶
北加州中校聯合會 2.28辦教學研討會

北加州中校聯合會 2.28辦教學研討會
感謝拜登頒行政命令 羅達倫：有助對抗種族歧視

感謝拜登頒行政命令 羅達倫：有助對抗種族歧視

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

2021-02-08 02:19
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪