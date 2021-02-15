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中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

記者李榮／聖荷西報導
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）
中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

僑界聞人、中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出於13日因新冠肺炎（COVID-19）過世的消息，享壽71歲。遺孀徐梅蘭與兒女黃駿逸、黃心怡正在安排後事，預計在下周入土為安，並考慮舉辦線上的追思活動。

黃楷棋畢業於中正理工學院，後來到中山科學研究院服務，之後與家人移民來美。當時因為小孩要學中文，因此黃楷棋開始投入中文學校義工與社區服務，很多活動都能看到他的身影。

黃楷棋平時身體很好，許多活動都看到他的身影。（家屬提供）
黃楷棋平時身體很好，許多活動都看到他的身影。（家屬提供）

黃楷棋之子黃駿逸14日受訪時指出，父母住在聖荷西。父親是在1月初感到不舒服，隨即在家隔離，後來病況轉為嚴重，送到O'Connor醫院治療。剛開始入院時狀況還好，與家人視訊時還能開玩笑，抱怨食物不合胃口、病房沒有風景等小事，後來情況一度好轉，從加護病房轉到普通病房，本以為即將準備出院療養。沒想到，上周情況急轉直下，父親突然變得沒有力氣，只能用手勢溝通，他與妹妹也趕緊從南加搭機北上，然而父親隔天就去世。

「真的是很難接受，爸爸是很重視養生，平常生龍活虎的。」黃駿逸指出，父親以前就很小心飲食與運動，一直以來身體都沒有特別的毛病。新冠肺炎開始後，父親也很重視安全，盡量不出門，偶而才去買菜，無法確定感染源。一度喜歡跟朋友爬山的他，也被家人勸阻。沒想到父親還是染病，而且原以為狀況穩定，但突然惡化，「說真的就是很難接受，（我跟妹妹）兩個人都不知道怎麼說。這麼快、這麼衝擊的情況下，很錯愕。」

黃心怡指出，父親身體一直很好，「我們捨不得、不甘心，真的太突然了。老實講，他去醫院之前都非常健康。」她表示，與哥哥才剛到北加沒多久，父親就走了。而且疫情期間，家屬一般無法入院探視，後來是在到最後，才讓牧師與母親進去見父親最後一面。

兩人說，現在正在規畫後事，預計父親將長眠於百齡園。母親現在依然非常悲痛。所幸母親雖然先前與父親同住，但新冠肺炎檢測三次都是陰性，而且不久前也已經打了疫苗。

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