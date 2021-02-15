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聖縣教堂聚會禁令 上訴法院裁決維持

編譯組／聖荷西14日電
聯邦上訴法院判決維持聖縣室內宗教活動禁令。圖為去年6月加州一個教會信眾舉行室內宗教活動。(本報檔案照)
聯邦上訴法院判決維持聖縣室內宗教活動禁令。圖為去年6月加州一個教會信眾舉行室內宗教活動。(本報檔案照)

聯邦第九巡迴上訴法庭裁決，聖他克拉拉縣禁止教堂室內活動仍屬有效。巡迴上訴法庭認可聖縣發布禁令主因為：聖縣禁令範圍包括所有室内聚會，並非專門針對教堂室内活動。

上訴法庭法官日前稱，聖縣縣府所發布指令，禁止所有室内性聚會，此指令仍然有效。所禁止的室内性活動範圍廣泛，並非僅限於教堂室内活動，任何私人性、公家性、宗教性、非宗教性的室内活動均不得進行。比起其他司法管轄區公共衛生規定，聖縣指令影響到活動範圍更廣，可是這條指令並沒有專門針對「宗教崇拜場所」，其對待「宗教崇拜場所」聚會態度，與對待其他各類型場所室内聚會態度一般無二。

聯邦最高法院一周前以六票對三票通過裁決，認為加州州長紐森 (Gov. Gavin Newsom) 嚴禁加州宗教性室内活動似乎違反美國憲法第一修正案。第一修正案内容保護宗教自由活動。

根據最高法院裁決，加州各教堂與宗教機構在室内25%容納量以下情況，可以進行室内活動，然而室内活動不得包含吟唱與朗誦。聖他克拉拉縣是全加州唯一繼續全部室内活動禁令的縣府機構。聖縣指出，最高法院裁決不適用於聖縣。

南灣聖荷西、金寶市，與莫甘山市的五所教堂一周前向第九巡迴上訴法庭提出控訴，除了指出聖縣不得將自身排除於最高法院裁決之外，另外也強調聖縣縣府缺乏科學證據，無法支持其強制禁止室内活動指令。第九巡迴上訴法庭曾一度暫停聖縣禁令，隨後於周五晚間又裁決支持縣府禁令。聖他克拉拉縣境内教堂仍無法進行任何室内活動。

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