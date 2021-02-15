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趙嬿農夫市集發紅包 中國結迎春討喜

記者李榮／薩拉度加報導
薩拉度加市長趙嬿（右二）在農夫市集發放紅包。（記者李榮／攝影）
薩拉度加市長趙嬿（右二）在農夫市集發放紅包。（記者李榮／攝影）

農曆新年到來，薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）在周末於West Valley College的農夫市場向民眾發紅包、慶祝新年並向大家拜年，同時與市民交流市政議題。趙嬿指出，這次是薩拉度加首次大規模發放紅包慶中國年的活動，她自掏腰包，準備了近3000個裡面放有中國結的紅包，中國結象徵吉祥與好運，也希望推廣多元文化。

趙嬿表示，今年是她擔任市長後的第一個中國年，想要在新年時做一些特殊的活動，後來決定發送紅包給民眾。原本想要在紅包內放巧克力，但後來決定塞入更有文化意味的中國結，促進交流。這批紅包除了在農夫市集發放以外，也通過薩拉度加商會系統發贈，另外也準備了一些給市府雇員。因為數量不小，她還動員幾位義工先行準備、整理，將中國結放進紅包。

中國結象徵吉祥與好運。（趙嬿提供）
中國結象徵吉祥與好運。（趙嬿提供）

參與活動的洛斯阿圖薩拉度加聯合高中學區委員張琛指出，她在薩拉度加辦農曆新年慶祝活動已經十多年，最早是在學校推廣，之後擴展到社區。去年因疫情關係，原本預計在老人中心舉辦的活動臨時取消，「很高興今年能在初二時在農夫市場，和不同族裔居民一起慶祝牛年的到來。」

當天書法家呂鈺凡也到場揮毫。張琛指出，呂鈺凡和父親呂鐘揚多年來都揮毫慶春。呂老先生過世後，呂鈺凡仍然鼎力相助，藉由書法，「春」、「福」慶祝牛年。

由於紅包數量眾多，趙嬿先召集義工幫忙準備。（趙嬿提供）
由於紅包數量眾多，趙嬿先召集義工幫忙準備。（趙嬿提供）

趙嬿在農夫市集發紅包之餘，也與民眾交流市政規畫與治安問題。她表示，薩拉度加是屬於相對安全的城市，入室竊案數量不多，一年大約40幾宗。但不久前，薩拉度加靠近金寶市的區塊，有一戶民宅被盜。屋主當時人在外面，透過監視攝影機即時發現有人闖入，立即報案，縣警隊四分鐘之內就趕到現場，並且出動了約40位警員與兩架直升機，最後順利將竊賊逮捕。

她呼籲，雖然現在因為疫情，大家多數時間都在家中。可是，仍然偶爾會發生治安事件，希望民眾守望相助，繼續留心社區的情況。

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