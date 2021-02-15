北加州南灣台灣同鄉會宣布 牛年元宵燈會線上舉辦

北加州南灣台灣同鄉會宣布牛年元宵燈會改為線上舉辦。（記者陳程威／攝影）

備受華人社區歡迎的元宵燈會已經步入第十年。因受疫情 影響，主辦方北加州 南灣台灣 同鄉會日前在金山灣區華僑文教中心宣布，牛年的元宵燈會改為線上舉辦。具體燈會時間為2月21日下午4時，僑胞們可以通過北加州南灣台灣同鄉會的官方網頁，或者SBTA的臉書粉絲團獲取觀看連結。

南灣文教中心的閻樹榮主任感謝南灣同鄉會長期以來舉辦元宵燈會活動，推廣台灣文化。他表示，元宵花燈會在灣區僑胞中口碑極佳，富有影響力，希望明年在疫情結束後，可以繼續在南灣文教中心現場辦理。

主辦方文宣公關李漢文表示，以往每次燈會都有上千人的參與。此次因應疫情從而改為線上舉辦。她感謝全體燈會的工作人員可以堅持在繼續舉行元宵燈會，從而繼續推廣台灣傳統文化增進台僑之間的連結。

僑務委員李文雄表示，在自己在僑社的二十多年間，元宵燈會一直他是其最喜歡的活動。他說，燈會給他帶來了一種家庭的溫暖。「大家左鄰右舍，帶著小朋友共同來參加這樣一個家庭活動。」李文雄希望元宵花燈會可以永續經營下去，成為台僑之間心靈連結。

前會長王淑梅介紹了此次燈會將會包含有台灣傳統文化表演。費利蒙中文學校扯鈴隊也會參與演出。此外，活動還會包含親子歡樂活動、燈謎活動，以及上百種抽獎活動等。

李漢文說，在線上元宵燈會時會有中華民國總統蔡英文、副總統賴清德以及駐美代表蕭美琴等向僑社同胞們發來的賀歲影片。