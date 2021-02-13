我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

華埠黃顯護遊樂場翻新重開 內外耳目一新

記者黃少華／舊金山報導
朱嘉文（左二）和佩斯金（右二）出席籃球場的開球禮。（記者黃少華／攝影）
朱嘉文（左二）和佩斯金（右二）出席籃球場的開球禮。（記者黃少華／攝影）

經過三年多的全面翻修，華埠黃顯護遊樂場（Willie “Woo Woo” Wong Playground）以煥然一新的面貌展現在華埠居民面前。2月12日（農曆新年當天），慶祝重開典禮如期在黃顯護遊樂場天后廟街門口舉行。

舊金山市長布里德（London Breed）通過聲明宣布黃顯護遊樂場正式重開。

出席典禮的主要人士包括：市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、市議員佩斯金（Aaron Peskin）和陳詩敏（Connie Chan）、華協中心行政主任暨舊金山機場委員楊重賢（Malcolm Yeung）、經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖、社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷、應急管理局外務特派專員林偉浩、舊金山消防局代理副局長余漢傑（Ken Yee）、社區住客聯會主席梁榮浩、駐美中華總會館前總董李殿邦、柔功門創辦人李彪。

整個遊樂場經過從內到外的全面翻修，擴大了兒童遊樂區、以公共藝術為特色的俱樂部會所，以及改善了進入遊樂場的通道。在室內和室外的牆面上，呈現了多幅以中國神話為靈感的藝術畫作。而在戶外空間，碩大且可攀爬的水龍雕塑環繞著一個兩層高的兒童遊樂設施和滑梯。籃球場和排球場也得到了翻新。遊樂場每一處設施都是連通而且無障礙，有改善的照明系統和人行道。

黃顯護遊樂場新的開放空間將為華埠散房家庭尤其是孩子，提供安全和衛生的遊樂場所。新裝修的俱樂部會所將於3月份成為一個新的社區中心，可為12名學生提供遠程學習、健康膳食和現場康樂活動的支持。俱樂部會所包括一個大型多功能廳，配有看台座位、小廚房、電梯、浴室、辦公室和儲物室。

整項翻修的資金高達1450萬元，部分來自2012年清潔和安全社區公園債券。資金來源還包括1985年成立的市區公園基金提供450萬元。額外的資金是通過市府的開放空間基金提供。

黃顯護遊樂場原名中華遊樂場（Chinese Playground），最早於1927年開放，當時有鞦韆、滑梯和運動場。此前的一次大修是在1980年完成的。2006年，這個遊樂場被重新命名，以紀念1948-1950年在舊金山大學打球的華裔籃球明星黃顯護。

官方和社區代表出席重開典禮。（記者黃少華／攝影）
官方和社區代表出席重開典禮。（記者黃少華／攝影）

舊金山 華埠 雕塑

上一則

非裔社區領袖 盼與亞裔合作抗仇恨暴力

下一則

針對亞裔的仇恨暴力 加州、紐約最多

延伸閱讀

溫暖除夕夜 曼哈頓華埠「46號美食店」為遊民送熱飯

溫暖除夕夜 曼哈頓華埠「46號美食店」為遊民送熱飯
餐館重開堂食前夕 SBS專員走訪華埠

餐館重開堂食前夕 SBS專員走訪華埠
陳錫澎：10團體和義工願為華埠治安出力

陳錫澎：10團體和義工願為華埠治安出力
亞裔長者頻遭攻擊 全美華埠加強春節警力

亞裔長者頻遭攻擊 全美華埠加強春節警力
老主顧專程來捧場…屋崙華埠商戶「浴火」重生 東主感恩

老主顧專程來捧場…屋崙華埠商戶「浴火」重生 東主感恩
送禮尋寶…3華埠老店 傳承文化

送禮尋寶…3華埠老店 傳承文化

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡