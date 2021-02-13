華埠黃顯護遊樂場翻新重開 內外耳目一新

朱嘉文（左二）和佩斯金（右二）出席籃球場的開球禮。（記者黃少華／攝影）

經過三年多的全面翻修，華埠 黃顯護遊樂場（Willie “Woo Woo” Wong Playground）以煥然一新的面貌展現在華埠居民面前。2月12日（農曆新年當天），慶祝重開典禮如期在黃顯護遊樂場天后廟街門口舉行。

舊金山 市長布里德（London Breed）通過聲明宣布黃顯護遊樂場正式重開。

出席典禮的主要人士包括：市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、市議員佩斯金（Aaron Peskin）和陳詩敏（Connie Chan）、華協中心行政主任暨舊金山機場委員楊重賢（Malcolm Yeung）、經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖、社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷、應急管理局外務特派專員林偉浩、舊金山消防局代理副局長余漢傑（Ken Yee）、社區住客聯會主席梁榮浩、駐美中華總會館前總董李殿邦、柔功門創辦人李彪。

整個遊樂場經過從內到外的全面翻修，擴大了兒童遊樂區、以公共藝術為特色的俱樂部會所，以及改善了進入遊樂場的通道。在室內和室外的牆面上，呈現了多幅以中國神話為靈感的藝術畫作。而在戶外空間，碩大且可攀爬的水龍雕塑 環繞著一個兩層高的兒童遊樂設施和滑梯。籃球場和排球場也得到了翻新。遊樂場每一處設施都是連通而且無障礙，有改善的照明系統和人行道。

黃顯護遊樂場新的開放空間將為華埠散房家庭尤其是孩子，提供安全和衛生的遊樂場所。新裝修的俱樂部會所將於3月份成為一個新的社區中心，可為12名學生提供遠程學習、健康膳食和現場康樂活動的支持。俱樂部會所包括一個大型多功能廳，配有看台座位、小廚房、電梯、浴室、辦公室和儲物室。

整項翻修的資金高達1450萬元，部分來自2012年清潔和安全社區公園債券。資金來源還包括1985年成立的市區公園基金提供450萬元。額外的資金是通過市府的開放空間基金提供。

黃顯護遊樂場原名中華遊樂場（Chinese Playground），最早於1927年開放，當時有鞦韆、滑梯和運動場。此前的一次大修是在1980年完成的。2006年，這個遊樂場被重新命名，以紀念1948-1950年在舊金山大學打球的華裔籃球明星黃顯護。