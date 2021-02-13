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佛光山三寶寺 法會、藝文等多元活動迎牛年

【本報訊】
籌備近半年的「世界餅乾展」特展區，展出各國特色餅乾。（三寶寺提供）
籌備近半年的「世界餅乾展」特展區，展出各國特色餅乾。（三寶寺提供）

進入牛年，舊金山佛光山三寶寺將舉辦多項活動，迎接新的一年。

由於疫情未歇，市政府對於宗教場所的開放措施時有變化。佛光山北加州總住持如揚法師表示，雖然市政府開放措施未定，但是佛光山對於會員與信眾的關懷完全沒有停歇，因此道場法師們特別精心為信眾們準備了祈福福袋，袋內備有平安香、平安蘋果、大悲咒水與大師法語，祈願每一位信眾都擁有平安健康的牛年。

2021年，佛光山星雲大師以一筆字寫下「花開四季，耕耘心田」的年度春聯，國際佛光會舊金山協會特別將大師的春聯法語與小沙彌月曆送至每一位會員的手中，一起接受星雲大師的祝福。此外，佛光會也在佛光山法師們的陪伴下展開各項多元活動關懷社區。

稟持著星雲大師「宗教與藝文合一」的期許，北加州佛光山的法師們在道場籌備了多項充滿年味的藝文活動，包括星雲大師書寫「一筆字」的法相區，「佛光緣小藝術家獎『幸福樂』兒童畫」的展覽區，還有籌備近半年的「世界餅乾展」特展區，展出各國特色餅乾，非常吸睛。協助佈展的義工們都開心先領受濃濃甜蜜的年節氣氛。

此外，三寶寺也因應佛教徒於春節期間禮佛誦經的需求，特別籌備舉辦網路直播法會，依序是農曆除夕（2月11日）「除夕普佛法會」，初一、初三「新春禮千佛法會」、「平安燈法會」，初九、初十「供佛齋天法會」，以及農曆元月十七日的「2021年光明燈上燈法會」。三寶寺竭誠歡迎所有社區大眾參與網路法會，點一盞平安燈與光明燈，共同為家人、社區祈福，祝禱世界和平，一起攜手「花開四季，耕耘心田」。

1月下旬，國際佛光會舊金山協會準備了400份防疫包，贈與舊金山東華醫院、佛利蒙Kaiser、Saint Mary Hospital、安樂居等社區醫療機構的醫護人員，舊金山協會會長許貴婷更特別禮請如揚法師，為醫護人員誦經祈福。佛光山防疫包的內容包含星雲大師著作「人生百事」、「佛光菜根譚」、「為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文」中英文版，以及乾洗手液、乳液、小點心、清潔面紙、「人生卜事」小卡片等，表達佛光人對於醫護人員的無盡感謝。

道場各項活動與法會日期，可直接洽詢佛光山三寶寺。三寶寺地址：1750 Van Ness Ave. San Francisco。聯繫電話：415-776-6538。

三寶寺也因應佛教徒於春節期間禮佛誦經的需求，特別籌備舉辦網路直播法會。（三寶寺提...
三寶寺也因應佛教徒於春節期間禮佛誦經的需求，特別籌備舉辦網路直播法會。（三寶寺提供）

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