駐美中華總會館 爭取資源準備疫後重建

駐美中華總會館新、舊兩屆主席團成員大合影。右七為總董朱汝湛，左一為通事劉榮浩。（記者黃少華／攝影）

經歷了2020年新冠疫情 大流行衝擊之後，作為華埠 「龍頭」的駐美中華總會館期待疫情在2021年受控，並推動華埠恢復正常的營商和生活秩序。

總董朱汝湛已於10日在列治文區的家庭醫生診所接種了第一劑「莫德納」（Moderna）新冠疫苗 ，並計畫於四周後按規定接種第二劑。他說，護士的注射技術很好，他沒有感到任何副作用。

朱汝湛強調，接種新冠疫苗為自己和身邊的其他人都提供了健康保障，尤其是死亡病例較多的長者群體，呼籲公眾不要擔憂副作用。華埠居民只有在輪候到接種的時候主動積極接種，才有可能提升整個華埠的免疫能力，華埠的社會秩序和居民的家庭生活才有可能盡快恢復正常。

駐美中華總會館將與東華醫院合作，爭取盡快為全體商董接種新冠疫苗。接種的名單已經全部上報，在等待排期。

自今年1月2日首度輪值總董以來，朱汝湛領導的駐美中華總會館只開過一次十多人的樓業組會議，其他現場工作基本暫停。如果疫情今年下半年有機會在華埠受控，朱汝湛表示，駐美中華總會館就要按慣例恢復所有正常工作。他也強調，只要華埠社區有需要，駐美中華總會館就會力所能及地給予支持。

通事劉榮浩表示，在受疫情衝擊的大背景下，駐美中華總會館積極協調幫助華埠小商業紓困。他希望新冠疫情在新的一年能逐步受控，呼籲僑胞多多支持，讓華埠各行各業經濟恢復繁榮，僑社得到安定。

劉榮浩指出，駐美中華總會館聯合了華埠其他多個社團與舊金山市府聯繫，希望爭取更多資源來支持華埠從疫情中恢復，幫助小商業重開。他還認為舊金山正面臨嚴峻的治安形勢，呼籲市府不要削減警察資源，而是要增加巡警力量來強化治安，給公眾前來華埠消費增加信心。