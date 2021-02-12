蘇尚賢和義工 金山華埠宣傳防罪知識

蘇尚賢義工團隊從「天下為公」牌坊出發並沿華埠各街道宣傳防罪知識。（圖片由蘇尚賢提供）

家住巴洛阿圖（Palo Alto）的華裔蘇尚賢（Anthony Su）於2月11日來到舊金山華埠 ，聯同10位義工一起沿著各條街道派發資料，宣傳防罪知識。他指出，舊金山灣區近期頻發亞裔 長者遭到仇恨襲擊的案件，促使他在農曆除夕主動向華埠社區做防罪宣導工作。

父母從台灣移民來美的蘇尚賢在灣區出生長大，目前在一家課外補習機構從事課程銷售工作。他指出，亞裔長者往往在形單影只的情況下遇襲。如果亞裔長者可以盡量將自己置於人多的地方，可以將少被襲擊的機會。

此外，不少亞裔長者的英語能力有限，一旦遇襲便難以及時報警並向警方說明案情，增加了破案難度。在蘇尚賢義工團隊發放的資料上，就有教導亞裔長者如何在緊急情況下報警的小知識。

2月11日（周四）是蘇尚賢義工團隊第一次來到舊金山華埠做防罪宣傳。他計畫於未來的每個周四都堅持來到華埠做這項工作。之所以選擇周四，他表示，因為舊金山—馬連食物銀行就是每個周四在華埠劉貴明小學派發食物，義工團隊可以藉此機會向更多長者做宣傳。

雖然目前要自己出資並且沒有為此成立任何機構，也沒有任何組織資助義工團隊的活動經費，蘇尚賢希望將來有更多人支持並壯大義工團隊，幫助加強亞裔長者的防罪意識。