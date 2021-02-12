陳錫澎：10團體和義工願為華埠治安出力

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，不僅要讓全國媒體關注針對華埠亞裔的罪行，還要探討解決方案。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 商會主席陳錫澎11日表示，針對亞裔 的罪案和種族主義行為增加，引起全美主流媒體的重點關注。最近一段時間，接近100個英文媒體找他採訪。他透過媒體呼籲從國會到地方政府層面，安排更多資源維護華埠治安。另外，8到10個團體或義工聯繫華埠，希望透過義工巡邏、配備保安等形式保護華埠。

屋崙華埠罪案飆升，尤其是91歲長者被嫌犯惡意推倒，輿論譁然。陳錫澎說，華埠治安和亞裔被攻擊案件獲超高關注度，他的電話每天響個不停，近期約有100家媒體採訪。比如ABC的「早安美國」節目、NBC、CBS等。再加上和各個團體居中溝通，他每天休息僅兩小時。

陳錫澎在全國媒體發聲後，不少亞裔致電他，分享更多被歧視的事件，探討解決方案。「不光要曝光問題，還要找到解決方法。比如，我們在媒體上呼籲，政府投放更多資源。和國會議員聊過，希望將亞裔被種族主義針對的議題，放到國會上討論。」

陳錫澎說，華埠商戶和居民自發組建義工巡邏隊，感謝他們的辛勤付出。與此同時，還需要求警局增強警力。警局在建議下，也讓下班的警員將車子停靠到華埠路邊，做一些文件整理工作。增加見警率，能有效降低罪案。

陳錫澎說，8到10個團體和義工近期聯繫上他，願意為華埠治安出力。遠在紐約的團隊，郵寄出250份警報器，希望華埠派發給商戶和老人。有聖荷西的義工巡邏。一些第二代移民組建義工巡邏團隊「Oakland Chinatown volunteer 2021」。還有人在gofundme上籌款聘請保安到華埠巡邏。對方承諾，所籌款項用於屋崙治安。「歡迎所有人來華埠消費，支持社區。只要是不涉及政治目的，不涉及暴力，不針對某個族裔，華埠願意接受所有幫助。」

陳錫澎說，除了要求各種資源投放。華埠正在和市府商量，希望撤除目前實行的早上7時到10時之間專用貨車裝卸貨停車規定。移除黃色咪錶，不再開罰單。很多人早上消費不知有此規定，吃到罰單，可能不會來。路邊沒車位，有華人將車子停得較遠，來回取車給壞人可乘之機。商會還想市府和富興中心探討中心樓下停車場停車優惠的建議，以方便消費者停車。

據悉，華埠商會準備發放傳單，宣傳如何報警和向阿縣地檢長舉報仇恨犯罪，提醒華人及時報告，協助司法機構將針對亞裔的罪行繩之以法。