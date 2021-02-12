室內禮拜開放？聖他克拉拉縣持續禁止

聖他克拉拉縣行政官威廉斯表示，聯邦最高法院推翻的州規與聖縣全面禁止室內集會的規定，在根本上是不同的。（視訊會議截圖）

加州 北部地區地方法院，先前要求聖他克拉拉縣允許室內禮拜。不過，10日晚間，加州北部地區的地方法院暫停了周一要求聖他克拉拉縣允許室內禮拜的法令。也就是說，聖縣禁止所有室內聚會(包括室內禮拜服務)目前仍繼續有效。

先前聯邦最高法院在6日晚以6票對3票的表決結果，解除加州對室內宗教活動的禁令，表示加州宗教場所可以25%的容量限制開展室內活動。因此後來加州北部地方法院一度要求聖縣允許室內禮拜，可是沒幾天又改變。

縣行政官威廉 姆斯說：「我們很高興法庭給了我們一個機會，充分介紹和辯論本案中涉及的重要法律和公共衛生問題。」「聖縣禁止室內集會的規定是公平的，旨在降低新冠肺炎超級傳播事件和其他傳播的可能性。禁令適用於所有集會，無論目的是什麼。我們理解人們恢復室內禮拜的強烈期盼，但新冠病例的數量依然很高，此時室內聚會構成的嚴重風險。我們感謝社區中絕大多數宗教機構的領導，繼續安全地在戶外或網上做禮拜。」

與室內聚會相關的健康風險是全國公共衛生官員最關心的問題，特別是當全美各地開始出現變種的新冠病毒之後。目前英國變種新冠病毒正在全美迅速傳播，且比目前的毒株更具傳染性。南非的變種病毒 也已在聖他克拉拉縣被發現，而聖縣的疫苗接種工作仍處於早期階段。聖縣的衛生官員們表示，大家必須遵循公共衛生命令，避免重大風險的活動，如室內集會。