矽谷大數據領域 助提高醫療系統對抗疫情能力

科學家與醫師們表示，大數據可能有朝一日將揭示，哪個族群最脆弱受到致命新冠病毒株的侵害。分析病人健康紀錄及優化治療方式的過程，可提供醫生急需資訊，以更快速度讓新冠病人出院，加速空出寶貴的加護病房空間。

醫療工作人員持續拼命找到每個新冠病毒發病高峰的進程，醫護擔憂醫院病床用罄，特別是提供新冠重症患者治療的加護病房。史丹福數據科學家團隊發現，可提高加護病房空床率25%的方法。

史大數據科學家兼任醫療生物信息教授沙恩(Dr. Nigam Shah)表示，他本認為將需要配戴氧氣筒回家的患者，有較高機會患有併發症 ，但事實並非如此。透過史丹福醫院分析過去新冠患者的健康紀錄發現，從加護病房返家者與留在加護病房患者的情況幾乎沒有差別。沙恩和他的團隊正在建立新冠病人資料庫，包括種族、年齡、醫療史以及有效與無效治療方法的原因。

這樣的資料庫最終有助於了解何種族群有較大風險罹患新冠重症，或是其他疾病。醫師們也期望能仰賴資訊協助，依照個人需求做出客製化醫療決定。研究新冠病例的史丹福大學 藥學系教授舒爾曼(Dr. Kevin Schulman)，正在尋求治療史丹福新冠患者更多資源，運用數據來提供最佳治療。

史丹福資料庫目前已有約700個新冠患者資料。儘管資料庫還未大到足以仰賴、對特殊病例做出醫療決定，史丹福正運用資料內容獲得部分結論，有助於釋出加護病房寶貴空間，並讓醫院病人早點出院返家。

去年春季與夏季，史丹福醫院指南規定，當患者需要6公升氧氣時，將被轉到加護病房。但目前數據證實，許多情況下，患者沒住在加護病房的表現也相當好。舒爾曼表示，空出更多加護病房的空間，就有更多機會在其他病例入院時，做好準備。統計數據也顯示，攜帶可移動氧氣系統出院返家的患者，與留在加護病房插管患者的表現相同。史丹福醫生們起初懷疑情況真實性，需要更多數據支持。

但在有更多數據內容提供之下，史丹福改變院內政策。若患者在加護病房平均住院四天，減少一天住院時間、便可增加25%加護病房空置率。舒爾曼表示，若能更快讓病患安全出院返家，長期來看，他們恢復情況更好，在家由於親友在身邊，較易恢復。

不過，儘管有些醫生在所在醫院歡迎大數據工具，但也有部分醫師擔心，只要有個別醫療中心仍不願向競爭對手開放患者數據資料，全國醫療系統可能無法利用此優勢。沙恩指出，所有產業都在運用過去數據信息改善服務。新冠疫情 發生的這一年，加速了科技發展進程，若人們認同這個數據共享能益於照顧其他病人的想法，大數據領域協助提高醫療系統、用以對抗疫情的能力非常強大。