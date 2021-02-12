我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

矽谷大數據領域 助提高醫療系統對抗疫情能力

編譯組／灣區 11日電

科學家與醫師們表示，大數據可能有朝一日將揭示，哪個族群最脆弱受到致命新冠病毒株的侵害。分析病人健康紀錄及優化治療方式的過程，可提供醫生急需資訊，以更快速度讓新冠病人出院，加速空出寶貴的加護病房空間。

醫療工作人員持續拼命找到每個新冠病毒發病高峰的進程，醫護擔憂醫院病床用罄，特別是提供新冠重症患者治療的加護病房。史丹福數據科學家團隊發現，可提高加護病房空床率25%的方法。

史大數據科學家兼任醫療生物信息教授沙恩(Dr. Nigam Shah)表示，他本認為將需要配戴氧氣筒回家的患者，有較高機會患有併發症，但事實並非如此。透過史丹福醫院分析過去新冠患者的健康紀錄發現，從加護病房返家者與留在加護病房患者的情況幾乎沒有差別。沙恩和他的團隊正在建立新冠病人資料庫，包括種族、年齡、醫療史以及有效與無效治療方法的原因。

這樣的資料庫最終有助於了解何種族群有較大風險罹患新冠重症，或是其他疾病。醫師們也期望能仰賴資訊協助，依照個人需求做出客製化醫療決定。研究新冠病例的史丹福大學藥學系教授舒爾曼(Dr. Kevin Schulman)，正在尋求治療史丹福新冠患者更多資源，運用數據來提供最佳治療。

史丹福資料庫目前已有約700個新冠患者資料。儘管資料庫還未大到足以仰賴、對特殊病例做出醫療決定，史丹福正運用資料內容獲得部分結論，有助於釋出加護病房寶貴空間，並讓醫院病人早點出院返家。

去年春季與夏季，史丹福醫院指南規定，當患者需要6公升氧氣時，將被轉到加護病房。但目前數據證實，許多情況下，患者沒住在加護病房的表現也相當好。舒爾曼表示，空出更多加護病房的空間，就有更多機會在其他病例入院時，做好準備。統計數據也顯示，攜帶可移動氧氣系統出院返家的患者，與留在加護病房插管患者的表現相同。史丹福醫生們起初懷疑情況真實性，需要更多數據支持。

但在有更多數據內容提供之下，史丹福改變院內政策。若患者在加護病房平均住院四天，減少一天住院時間、便可增加25%加護病房空置率。舒爾曼表示，若能更快讓病患安全出院返家，長期來看，他們恢復情況更好，在家由於親友在身邊，較易恢復。

不過，儘管有些醫生在所在醫院歡迎大數據工具，但也有部分醫師擔心，只要有個別醫療中心仍不願向競爭對手開放患者數據資料，全國醫療系統可能無法利用此優勢。沙恩指出，所有產業都在運用過去數據信息改善服務。新冠疫情發生的這一年，加速了科技發展進程，若人們認同這個數據共享能益於照顧其他病人的想法，大數據領域協助提高醫療系統、用以對抗疫情的能力非常強大。

疫情 史丹福大學 併發症

上一則

過個乾淨牛年 金山工務局連兩周清潔華埠

下一則

室內禮拜開放？聖他克拉拉縣持續禁止

延伸閱讀

南加橙縣住院和加護病房新冠病患雙雙減少 但疫情未緩

南加橙縣住院和加護病房新冠病患雙雙減少 但疫情未緩
史丹福台灣問題學者祁凱立：警覺中國 拜登不會大改變

史丹福台灣問題學者祁凱立：警覺中國 拜登不會大改變
法國加護病房收治重症患者下降 兩周來頭一遭

法國加護病房收治重症患者下降 兩周來頭一遭
疫情升溫 史丹福返校暫停

疫情升溫 史丹福返校暫停
疫情升溫 史丹福暫停學生返校上課計畫

疫情升溫 史丹福暫停學生返校上課計畫
非醫護先接種疫苗 史丹福醫院又惹議

非醫護先接種疫苗 史丹福醫院又惹議

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨