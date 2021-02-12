聯邦探員北加緝毒逮44人 查獲大批毒品、槍支

聯邦探員在執法行動中緝獲大批毒品和槍支。（圖片由DEA提供）

北加州 聯邦檢察官安德森（David Anderson）於2月11日的記者會上宣布，聯邦探員在北加 州逮捕了44人，涉及15次不同的緝獲毒品和槍支 執法行動。他表示，44名嫌犯已於當天被正式起訴，罪名主要有販毒、販運槍支和共謀。

最大的一次執法行動是聯邦探員今年1月27日在桑尼維爾繳獲572磅重的冰毒和一批槍支。 他表示，這是聯邦探員在北加州「有史以來最大的一次冰毒繳獲行動」。

另一次引人關注的執法行動發生在2020年4月，聯邦探員就在南加州聖塔瑪麗亞（Santa Maria）緝獲了11磅可卡因。

在15宗案件的執法行動中，聯邦探員總共緝獲了500克芬太尼、20磅可卡因、20磅海洛因、數十把槍支、20多萬元現金、1000多磅（8000萬劑）冰毒。

安德森指出，15次執法行動發生在北加州不同地方，但相當一部分集中在南灣。對嫌犯的指控源於一項全面調查。聯邦探員利用竊聽、手機定位系統、車輛追跡、搜查、臥底探員偵查和線人等手段收集證據。他說：「今天宣佈的指控，讓我們深入瞭解了北加州販毒集團的整個生態系統，從採購到運輸，再到中層分銷，一直到街頭銷售。」

聯邦調查局（FBI）特別探員費爾（Craig Fair）說，這些執法行動是FBI和聯邦緝毒署（DEA）聯合行動的結果。執法行動的代號是「橙色燃燒行動」（Operation Burnt Orange）。

費爾解釋：「過去兩周，100多名聯邦探員仔細協調並執行了15份逮捕令和13份搜查令。」執法行動地點包括聖荷西、桑尼維爾、聖他克魯茲、委利賀（Vallejo）、半月灣、南加州、亞利桑那州等地。