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聯邦探員北加緝毒逮44人 查獲大批毒品、槍支

記者黃少華／舊金山報導
聯邦探員在執法行動中緝獲大批毒品和槍支。（圖片由DEA提供）
聯邦探員在執法行動中緝獲大批毒品和槍支。（圖片由DEA提供）

加州聯邦檢察官安德森（David Anderson）於2月11日的記者會上宣布，聯邦探員在北加州逮捕了44人，涉及15次不同的緝獲毒品和槍支執法行動。他表示，44名嫌犯已於當天被正式起訴，罪名主要有販毒、販運槍支和共謀。

最大的一次執法行動是聯邦探員今年1月27日在桑尼維爾繳獲572磅重的冰毒和一批槍支。 他表示，這是聯邦探員在北加州「有史以來最大的一次冰毒繳獲行動」。

另一次引人關注的執法行動發生在2020年4月，聯邦探員就在南加州聖塔瑪麗亞（Santa Maria）緝獲了11磅可卡因。

在15宗案件的執法行動中，聯邦探員總共緝獲了500克芬太尼、20磅可卡因、20磅海洛因、數十把槍支、20多萬元現金、1000多磅（8000萬劑）冰毒。

安德森指出，15次執法行動發生在北加州不同地方，但相當一部分集中在南灣。對嫌犯的指控源於一項全面調查。聯邦探員利用竊聽、手機定位系統、車輛追跡、搜查、臥底探員偵查和線人等手段收集證據。他說：「今天宣佈的指控，讓我們深入瞭解了北加州販毒集團的整個生態系統，從採購到運輸，再到中層分銷，一直到街頭銷售。」

聯邦調查局（FBI）特別探員費爾（Craig Fair）說，這些執法行動是FBI和聯邦緝毒署（DEA）聯合行動的結果。執法行動的代號是「橙色燃燒行動」（Operation Burnt Orange）。

費爾解釋：「過去兩周，100多名聯邦探員仔細協調並執行了15份逮捕令和13份搜查令。」執法行動地點包括聖荷西、桑尼維爾、聖他克魯茲、委利賀（Vallejo）、半月灣、南加州、亞利桑那州等地。

北加州聯邦檢察官安德森指聯邦探員綜合運用多項手段收集到嫌犯犯罪證據。（記者會視頻...
北加州聯邦檢察官安德森指聯邦探員綜合運用多項手段收集到嫌犯犯罪證據。（記者會視頻截圖）
15次執法行動中的相當一部分發生在南灣。（圖片由北加州聯邦檢察官辦公室提供）
15次執法行動中的相當一部分發生在南灣。（圖片由北加州聯邦檢察官辦公室提供）

加州 北加 槍支

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