爭議聲中 洛威爾高中招生改革通過

西海岸百年名校洛威爾高中的招生制度將改為抽籤。（本報檔案照片）

舊金山排名第一的公立高中洛威爾高中（Lowell High School）的招生制度改革，在一片爭議聲中獲得通過。這意味著這所西海岸的百年名校的招生方式，將從原本注重學業成績、高分優先的制度，改為「人人平等」的抽籤。

表決通過之後，亞裔 社區內也出現反彈聲音，因為洛威爾高中校內超過一半的學生是亞裔。洛威爾不再視學業成績為招生標準之後，未來校內亞裔學生的人數比例以及學校的聲望等都備受關注。

9日晚間10時，經過多輪的討論之後，舊金山聯合學區 的教育委員會最終表決通過了洛威爾高中的招生制度改革。

之所以要改革，源自於洛威爾校內的種族歧視 主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。而且改革洛威爾的聲音，已經在舊金山聯合學區內起起伏伏超過十年。

目前洛威爾校內有2900名學生。其中非裔低於2%，低於整個學區內8%的比例。西語裔的學生低於12%，低於整個學區的32%。而亞裔的學生則有51%，高於整個學區的亞裔人數比例29%。

唯一華裔教委 投下反對票

七位教育委員的表決結果是5比2。其中，唯一的華裔教委林謙悅（Jenny Lam）投下反對票，另一位投下反對票的則是蒲啟華（Kevine Boggess）。

林謙悅強調，學區在處理種族歧視的問題上非常失敗，但是她對於處理洛威爾的這個問題的「方式」（approach）存在異議，而且她也說，在談論種族歧視的時候，也不能忽視現今社會上對於亞裔的歧視。

另一位投下反對票的蒲啟華是今年上任的新委員。他認為應該延後表決。

另外五位支持改革的分別是麥山綽（Mark Sanchez）、高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）、莫力加（Faauuga Moliga）和艾善德（Matt Alexander）。在公眾評論環節，不少現在就讀於洛威爾高中的華裔學生都表態支持改革。

去年因為疫情，金山學區的學生成績只有通過和不通過，所以洛威爾高中已經「試行」改革一年，嘗試抽籤制度。如今則永久改為抽籤制度。