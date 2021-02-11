爭議聲中 洛威爾高中招生改革通過
舊金山排名第一的公立高中洛威爾高中（Lowell High School）的招生制度改革，在一片爭議聲中獲得通過。這意味著這所西海岸的百年名校的招生方式，將從原本注重學業成績、高分優先的制度，改為「人人平等」的抽籤。
表決通過之後，亞裔社區內也出現反彈聲音，因為洛威爾高中校內超過一半的學生是亞裔。洛威爾不再視學業成績為招生標準之後，未來校內亞裔學生的人數比例以及學校的聲望等都備受關注。
9日晚間10時，經過多輪的討論之後，舊金山聯合學區的教育委員會最終表決通過了洛威爾高中的招生制度改革。
之所以要改革，源自於洛威爾校內的種族歧視主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。而且改革洛威爾的聲音，已經在舊金山聯合學區內起起伏伏超過十年。
目前洛威爾校內有2900名學生。其中非裔低於2%，低於整個學區內8%的比例。西語裔的學生低於12%，低於整個學區的32%。而亞裔的學生則有51%，高於整個學區的亞裔人數比例29%。
唯一華裔教委 投下反對票
七位教育委員的表決結果是5比2。其中，唯一的華裔教委林謙悅（Jenny Lam）投下反對票，另一位投下反對票的則是蒲啟華（Kevine Boggess）。
林謙悅強調，學區在處理種族歧視的問題上非常失敗，但是她對於處理洛威爾的這個問題的「方式」（approach）存在異議，而且她也說，在談論種族歧視的時候，也不能忽視現今社會上對於亞裔的歧視。
另一位投下反對票的蒲啟華是今年上任的新委員。他認為應該延後表決。
另外五位支持改革的分別是麥山綽（Mark Sanchez）、高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）、莫力加（Faauuga Moliga）和艾善德（Matt Alexander）。在公眾評論環節，不少現在就讀於洛威爾高中的華裔學生都表態支持改革。
去年因為疫情，金山學區的學生成績只有通過和不通過，所以洛威爾高中已經「試行」改革一年，嘗試抽籤制度。如今則永久改為抽籤制度。
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