H1B配偶工作禁令 遭拜登政府撤銷

川普政府提出的H-4簽證者工作禁令，剝奪工作簽證配偶工作權，其中許多受影響人士住在灣區，夫妻兩人皆在矽谷科技公司工作。(取自臉書)

根據白宮監管議程，前川普政府計畫禁止數萬名H-1B 簽證持有人配偶在美國 工作禁令，可能已被拜登新政府撤銷。估計約有10萬名外國公民、其中多數是印度婦女受到此法規影響。計畫最初是於川普上任第一年提出聯邦法規，剝奪工作簽證 配偶工作權。其中許多受影響人士住在灣區，夫妻兩人皆在矽谷科技公司工作。

無黨派移民政策研究所(Migration Policy Institute)移民政策分析師皮爾斯(Sarah Pierce)表示，撤銷禁令讓數萬名H-1B工作者和其家人感到寬心，這些家庭已在失去謀生能力的持續威脅下生活了四年。許多灣區持有H-4簽證者描述，他們這四年來的生活是如何走在鋼索危險邊緣。有些人更說，他們若被禁止工作，將會離開美國。

H-4簽證持有人自2015年開始，只要持有人配偶按計畫取得許可，有權利在任何領域工作。川普政府於2017年首次提出禁令，但一再延遲定案。H-4簽證工作權獲得矽谷與美國企業強力支持，代表大部分灣區科技公司、包括蘋果、Google、臉書、甲骨文與惠普等科技公司，以及美國商會、全國製造商協會與外包廠商的「資訊科技產業委員會」(Information Technology Industry Council)支持H-4簽證者繼續就業。

川普政府目標其實是H-1B計畫，大幅提高拒簽比例，特別是針對人力外包公司。矽谷科技業者大量仰賴H-1B並推動增加年度8萬5000個新簽證的上限，理由是他們需要更多全球人才。但批評人士指出，外包公司與大型科技業者濫用簽證計畫以此取代美國勞工、降低工資並促動外包。

霍華大學研究工作簽證教授荷瑞(Ron Hira)表示，拜登公開聲明建議H-4禁令無效。然而，H-4配偶工作權仍是聯邦法庭長期討論主題。有被解雇勞工控訴，公司在訓練H-1B工作簽證者取代他們的工作。也有人指出H-4簽證持有者不公平地與美國勞工競爭，因此不應被允許工作。