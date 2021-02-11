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加州州大學費凍漲 50萬生受惠

編譯組／灣區綜合電
新校長卡斯特羅（Joseph Castro）表示，加州州立大學不會提高2021-22年的學費。(加州州大官網)
新校長卡斯特羅（Joseph Castro）表示，加州州立大學不會提高2021-22年的學費。(加州州大官網)

加州州立大學（CSU）的學生在即將到來的2021-22學年不會出現學費上漲的情況。這對該系統近50萬學生來說，是難得的好消息，因為這一年受到了前所未有的打擊。

「我想確保我們所有的學生都聽到這一點，所有正在考慮CSU的學生都聽到這一點：2021-22年不會增加學費」， 新任校長卡斯特羅（Joseph Castro）說。

加州州長紐森（ Gavin Newsom）的1月預算提案包括將持續提供CSU的資金增加3%，但有條件。保持學費不變是其中之一。

雖然州大的財政在疫情大流行期間受到打擊，但聯邦援助部分彌補了州大的損失。最近的聯邦救濟方案預計將向該系統提供更多的援助--約8.54億元。其中至少有2.62億元應該作為緊急援助金發放給學生。

暫停飆升學費的做法與上一次加州經歷經濟衰退時大相徑庭。當時由於2007年經濟衰退，加州政府資金驟減，學費在短短幾年內翻了一番。

但學生的學費只是就讀CSU總費用的一部分。雖然目前的學費為5742元，但每個校區都可以自由提高強制性的校園費用，從佛萊斯諾州立大學的901元，到加州州立理工學院(Cal Poly)4329元不等。與全系統的學費不同，自2011-12年以來，強制性校園費用每年都在上漲，有時一次上漲數百元。

卡斯特羅承諾保持全系統的學費穩定。他一再強調，州大系統將在秋季重新開放大部分課程進行面授學習。在全美四年制大學招生人數銳減的同時，加州州立大學和加州大學卻在疫情期間保持了招生人數。卡斯特羅還矢言保護CSU的員工和教職員工。

卡斯特羅說，公共衛生將指導CSU在秋季的面授學習上做出決策。「如果病毒的進程，數據，疫苗的可用性以及醫學和公共衛生專家表明我們的規劃方法不再可行，我們將做出調整。」

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