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柏加大住宿生「自閉」期 延至2月15日

編譯組／柏克萊電
柏克萊加大校園COVID病例激增。（取自臉書）
柏克萊加大校園COVID病例激增。（取自臉書）

柏克萊加大官員本周宣布，目前住在宿舍的學生「自閉」期至少延長至2月15日。

學校官員最初曾指示住在柏加大宿舍的學生在2月1日自我隔離，原因是校園內爆發的新冠病例激增。在2月1日之前的周末，有44名學生的病毒檢測呈陽性。

「新的病例正在放緩，這表明這些措施和學生們的幫助努力是有效的，」柏克萊加大CovidD資源和支持網站8日發表的聲明寫道。「然而，仍有相當數量的學生處於隔離狀態，由於這種病毒的潛伏期為14天，要確定這種激增的病毒得到控制還為時過早。」

住在宿舍的學生通過電子郵件收到了更多的指示，讓他們在任何時候都要呆在自己的房間裡，除了：

•獲得醫療服務，包括精神保健；

•應急；

•應測試要求所需；

•使用所在樓層的或被指定使用的衛生間；

•在附近的戶外Cal Dining小賣部獲取食物。

同時建議學生不要參加任何聚會或活動，只在指定的Cal Dining小賣部領取食物，只在無人時使用宿舍廁所，不要單獨進行戶外運動。

此外，學生還需要每周接受兩次Covid檢測，這是整個學期的標準做法，並建議學生遵守所有標準的Covid安全協議，如物理距離、洗手、戴面罩。

更多的學生信息可以在柏克萊加大Covid資源網站上獲得。

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