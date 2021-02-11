柏加大住宿生「自閉」期 延至2月15日
柏克萊加大官員本周宣布，目前住在宿舍的學生「自閉」期至少延長至2月15日。
學校官員最初曾指示住在柏加大宿舍的學生在2月1日自我隔離，原因是校園內爆發的新冠病例激增。在2月1日之前的周末，有44名學生的病毒檢測呈陽性。
「新的病例正在放緩，這表明這些措施和學生們的幫助努力是有效的，」柏克萊加大CovidD資源和支持網站8日發表的聲明寫道。「然而，仍有相當數量的學生處於隔離狀態，由於這種病毒的潛伏期為14天，要確定這種激增的病毒得到控制還為時過早。」
住在宿舍的學生通過電子郵件收到了更多的指示，讓他們在任何時候都要呆在自己的房間裡，除了：
•獲得醫療服務，包括精神保健；
•應急；
•應測試要求所需；
•使用所在樓層的或被指定使用的衛生間；
•在附近的戶外Cal Dining小賣部獲取食物。
同時建議學生不要參加任何聚會或活動，只在指定的Cal Dining小賣部領取食物，只在無人時使用宿舍廁所，不要單獨進行戶外運動。
此外，學生還需要每周接受兩次Covid檢測，這是整個學期的標準做法，並建議學生遵守所有標準的Covid安全協議，如物理距離、洗手、戴面罩。
更多的學生信息可以在柏克萊加大Covid資源網站上獲得。
上一則
爭議聲中 洛威爾高中招生改革通過
下一則
FB留言