巴洛阿圖初高中生 3月1日可返校

巴洛阿圖聯合學區初、高中學生將於3月1日重新回校上課。（取自臉書）

巴洛阿圖的初中和高中學生現在可以選擇在3月1日就親自回校上課。巴洛阿圖聯合學區 總監奧斯汀（Don Austin） 9日在學校董事會會議上宣布這一消息。

他在會上提出了一個重新開放的計畫，要求六年級學生在3月1日返校。七至十二年級學生將在聖他克拉拉縣進入新冠病毒限令的紅色層級後立即返校，但不會早於3月1日。

「這是一個讓學生回來的模式，這樣他們可以有一些互動，走出家門，」奧斯汀說。「這將是讓老師們回到校園的漸行步驟。我們的一些員工自去年3月以來就沒有踏入過校園。」

雖然這麽多學生將再次回到巴洛阿圖的校園，但感覺很難像平常一樣。

在表示願意返校上學的學生中，只有一小部分人有望回到該區的三所初中和兩所高中。奧斯汀說，在接受調查的三所中學中，約有58%的巴洛阿圖家長表示，他們會回來接受面授。

從七年級到十二年級，學生們要和老師一起待在奧斯汀所謂的「Zoom房」裡，因為他們在校期間仍將虛擬上課。

奧斯汀說，官員們想出的板塊排班辦法將有助於降低校園內的人數。例如，如果一個七年級的班級有26名學生，那麽在任何一天都只允許一半的學生出現。「我們會看到10個或更少學生的班級，」他說。

該計畫的可選性也很關鍵。如果一個家庭決定要把學生留在家裡，他們可以這麽做。

「他們可以以任何一種方式參加，不必為整年做出承諾，」奧斯汀說。

家長們對這一消息的宣布表示歡迎，認為這是一種安慰。其他反對該計畫的家長則擔心疫情 會因此而惡化。

全國調查機構蓋洛普在2020年6月進行的一項調查發現，近十分之三的家長表示，他們的孩子因為社會疏遠和學校關閉，「已經在經歷情感或心理健康的傷害」。另有14%的人說他們的孩子已經接近極限。

奧斯汀說：「我們要根據縣級公共衛生做出決定，我們的決定隨形勢而定。現在形式改變了，我們的決定也反映了這一點。」