永和老闆撇網路謠言：我是「被」新冠！

永和超市老闆黃萊清（右起），合夥人Randy駁斥網路謠言。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 爆發近一年，第一線的超市、餐飲等行業為民眾提供必要的補給與服務，但也難免會有員工不幸染疫。近來社區盛傳，庫比蒂諾永和超市一度出現「大規模」染疫的情況，而且老闆黃萊清與太太也雙雙「中獎」。黃萊清與合夥人Randy10日接受本報專訪，駁斥網路謠言，黃萊清無奈地說，「三採陰，我還五採陽勒？」

黃萊清無奈指出，疫情之下各類謠言很多，他自己前年生病罹癌，做了17次的療程，加上去年家中又逢變故，因此比較少出現在外。沒想到外面消息愈傳愈誇張，從有永和大規模染疫關門歇業，到他本人得新冠肺炎，實在莫名奇妙。

他表示，就像大多數的超市與賣場一樣，永和超市多少有員工曾感染新冠肺炎，但算是零星；出現染疫後，也是小區塊暫停。依據計算，從新冠肺炎疫情開始至今，華人員工大概有三人確診，另外幾位是墨裔員工。一有員工確診，永和都依規定消毒、隔離，甚至到今年都還是給有薪的隔離假期。

黃萊清與Randy說，網路上很多謠言都不屬實，實在不知放話者的目的，他與Randy都打了第一劑的疫苗 ，他本周末準備要打第二劑，不清楚為什麼會有各類誇張的版本，而且這些傳言多少已經傷害生意，非常無奈。

Randy指出，永和超市對於防疫很慎重，從疫情剛開始、在口罩還很難買的時候，永和就發放口罩給員工，另外也準備手套。去年4月開始，永和每個月都還有另外發COVID的津貼，體恤員工的辛勞。