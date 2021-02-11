我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

永和老闆撇網路謠言：我是「被」新冠！

記者李榮／庫比蒂諾報導
永和超市老闆黃萊清（右起），合夥人Randy駁斥網路謠言。（記者李榮／攝影）
永和超市老闆黃萊清（右起），合夥人Randy駁斥網路謠言。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發近一年，第一線的超市、餐飲等行業為民眾提供必要的補給與服務，但也難免會有員工不幸染疫。近來社區盛傳，庫比蒂諾永和超市一度出現「大規模」染疫的情況，而且老闆黃萊清與太太也雙雙「中獎」。黃萊清與合夥人Randy10日接受本報專訪，駁斥網路謠言，黃萊清無奈地說，「三採陰，我還五採陽勒？」

黃萊清無奈指出，疫情之下各類謠言很多，他自己前年生病罹癌，做了17次的療程，加上去年家中又逢變故，因此比較少出現在外。沒想到外面消息愈傳愈誇張，從有永和大規模染疫關門歇業，到他本人得新冠肺炎，實在莫名奇妙。

他表示，就像大多數的超市與賣場一樣，永和超市多少有員工曾感染新冠肺炎，但算是零星；出現染疫後，也是小區塊暫停。依據計算，從新冠肺炎疫情開始至今，華人員工大概有三人確診，另外幾位是墨裔員工。一有員工確診，永和都依規定消毒、隔離，甚至到今年都還是給有薪的隔離假期。

黃萊清與Randy說，網路上很多謠言都不屬實，實在不知放話者的目的，他與Randy都打了第一劑的疫苗，他本周末準備要打第二劑，不清楚為什麼會有各類誇張的版本，而且這些傳言多少已經傷害生意，非常無奈。

Randy指出，永和超市對於防疫很慎重，從疫情剛開始、在口罩還很難買的時候，永和就發放口罩給員工，另外也準備手套。去年4月開始，永和每個月都還有另外發COVID的津貼，體恤員工的辛勞。

疫情 新冠肺炎 疫苗

上一則

支持極右派灣區警 有好萊塢巨星弟相挺

下一則

加州州大學費凍漲 50萬生受惠

延伸閱讀

繼女王伉儷之後 查爾斯王子夫婦 也打了第1劑疫苗

繼女王伉儷之後 查爾斯王子夫婦 也打了第1劑疫苗
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
中國：接種疫苗 入境仍需隔離

中國：接種疫苗 入境仍需隔離
新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？
桃園醫院「清零」後再傳確診 護理師1家7口全染疫

桃園醫院「清零」後再傳確診 護理師1家7口全染疫
運輸部長：搭國內班機 研議須病毒檢測陰性證明

運輸部長：搭國內班機 研議須病毒檢測陰性證明

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷