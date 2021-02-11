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加州多位市長 聯手籲州府早日開放校園

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多等多位加州大城市市長聯合向州政府呼籲儘早開放學校。（市政府官網截圖）
聖荷西市長李卡多等多位加州大城市市長聯合向州政府呼籲儘早開放學校。（市政府官網截圖）

包括聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）、舊金山市長布里德（London Breed）、沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）、佛萊斯諾市長戴爾（Jerry Dyer）、貝克斯菲市長高福（Karen Goh）、河濱市長道森（ PatriciaDawson）在內的加州大城市的市長，日昨聯合向州長紐森（Gavin Newsom）和參議會議長阿金斯(Toni Atkins)、州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）等，就重新開放校園發表公開建議信。

在信中，市長們強調應該立即優先為幼兒園(TK)到初中二年級的教育工作者和學校員工接種疫苗，同時要求在第一劑疫苗接種完成後，立即讓各學區重新開始為這些年級學生面授課程。

但市長們也表示，這並不表明他們支持疫苗接種作為恢復全面的面授課程的先決條件，為教育工作者們接種疫苗的行為，不應讓其他弱勢群體和一線工作者處於不利地位。

市長們強調，雖然疫苗供應仍然有限且充滿不確定，但優先考慮人數較少的TK-2教育者，將會為最脆弱且最年輕的學生們帶來重大的積極變化。這也與州長在12月下旬分享的實施階段性戰略的計畫一致，首先從TK2學生開始，然後擴展到所有的學生群體。

市長們特別強調，對大城市的學區來說，重新開放學校和提供安全的面授課程是重要的公平議題，遠程學習對弱勢學生來說尤其困難，這些學生待在家裡的時間越長，現有的機會和成績差距就可能變得越大；來自低收入家庭的學生、有特殊需要的學生、新入學的學生、無家可歸的青少年和被收養的青少年，都極有可能落後於他們的同齡人。

此外，這種情況也對經濟產生了負面影響，由於弱勢的家庭往往被迫需要在照顧居家學習的孩子，和去為養家糊口而工作之間做出選擇、這種兩難的選擇使社會的不平等加劇了。

疫苗 教育 學區

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