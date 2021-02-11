加州多位市長 聯手籲州府早日開放校園
包括聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）、舊金山市長布里德（London Breed）、沙加緬度市長史坦伯格（Darrell Steinberg）、佛萊斯諾市長戴爾（Jerry Dyer）、貝克斯菲市長高福（Karen Goh）、河濱市長道森（ PatriciaDawson）在內的加州大城市的市長，日昨聯合向州長紐森（Gavin Newsom）和參議會議長阿金斯(Toni Atkins)、州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）等，就重新開放校園發表公開建議信。
在信中，市長們強調應該立即優先為幼兒園(TK)到初中二年級的教育工作者和學校員工接種疫苗，同時要求在第一劑疫苗接種完成後，立即讓各學區重新開始為這些年級學生面授課程。
但市長們也表示，這並不表明他們支持疫苗接種作為恢復全面的面授課程的先決條件，為教育工作者們接種疫苗的行為，不應讓其他弱勢群體和一線工作者處於不利地位。
市長們強調，雖然疫苗供應仍然有限且充滿不確定，但優先考慮人數較少的TK-2教育者，將會為最脆弱且最年輕的學生們帶來重大的積極變化。這也與州長在12月下旬分享的實施階段性戰略的計畫一致，首先從TK2學生開始，然後擴展到所有的學生群體。
市長們特別強調，對大城市的學區來說，重新開放學校和提供安全的面授課程是重要的公平議題，遠程學習對弱勢學生來說尤其困難，這些學生待在家裡的時間越長，現有的機會和成績差距就可能變得越大；來自低收入家庭的學生、有特殊需要的學生、新入學的學生、無家可歸的青少年和被收養的青少年，都極有可能落後於他們的同齡人。
此外，這種情況也對經濟產生了負面影響，由於弱勢的家庭往往被迫需要在照顧居家學習的孩子，和去為養家糊口而工作之間做出選擇、這種兩難的選擇使社會的不平等加劇了。
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