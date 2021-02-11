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員工染疫不問候？永和超市喊冤：早說好出喪葬費+捐款

記者李榮／庫比蒂諾報導
永和超市有資深經理染疫後不治，永和強調會照顧員工。（記者李榮／攝影）
永和超市有資深經理染疫後不治，永和強調會照顧員工。（記者李榮／攝影）

永和超市經理Kitty Pui Lan Wong在永和工作已經26年，經常在前台幫助顧客打包，很多民眾都對她有印象。Kitty幾周前傳出感染新冠肺炎（COVI-19）住院，2月2日過世，引起社區廣泛關注，網路有人稱，永和超市在Kitty病的時候，「一個問候電話和簡訊都沒有」，暗指公司無情。

永和超市老闆黃萊清10日出面，並且秀出他太太與Kitty的多封簡訊作證，「Kitty在醫院時，我們一直都有關心她。後來我們也主動跟家屬說要出喪葬費用，還早就承諾會一比一匹配（match）捐款，到10日下午5時。」

黃萊清秀出大量簡訊截圖指出，Kitty在公司很久，他與太太都與Kitty很要好，是非常好的員工。平時他們就很照顧Kitty，無論在排班，或是安排加班讓她多賺錢的方面，從沒少過。

「現在網路傳成這樣，用Kitty的名字，講得好像公司根本不管她，搞得很像永和把員工棄之如糞土？我們不是這樣子的老闆！」黃萊清與合夥人Randy指出，永和超市是傳統超市行業，但是還是儘量給員工較為優渥的薪資福利條件。他們指出，藍領員工需要賺加班費，永和都盡量安排，而且照實計算，從不拖欠、少算。永和超市也提供帶薪年假給超市員工，在超市業界更是罕見。

另外，公司也替超過20年以上的資深員工購買人壽保險，像是Kitty就有5萬元的人壽保險。黃萊清與合夥人Randy強調，永和員工的平均年資約為15年，「如果我們永和條件差、待人苛刻，員工會待這麼久嗎？」

黃萊清指出，Kitty確診後，公司同事都持續有打電話、傳簡訊到她的手機，但沒有人沒接電話。現在因為疫情的關係，醫院規定嚴格，公司也無法前往探視。但後來2月5日被家屬通知Kitty過世的消息後，黃萊清就與Kitty兒子通過電話，表達哀悼與難過之意，「而且我當時就問需不需要錢？並且跟他說，喪葬費用永和會負責。他兒子說現在暫時不需要錢，不用操心。」

黃萊清表示，永和會負責喪葬費用之外，還向家屬承諾會一比一匹配收到的捐款，「我們問心無愧。我搞不懂我們得罪了什麼人？Kitty很安靜、很內向的人，每一個前台的人都跟她關係非常好。我不知道是誰在破壞26年的感情，我相信如果Kitty還在，不會同意這種事發生的。」

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