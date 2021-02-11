加州首例！南非出現變種新冠病毒感染

聖縣衛生主管柯迪呼籲民眾仍然應該注意避免旅行。（視訊記者會截圖）

聖他克拉拉縣衛生部門10日表示，近期在聖縣發現加州 第一例SARS-CoV-2 B.1.351變種(也稱為南非變種)新冠病毒；另外有一例在阿拉米達縣。

在聖他克拉拉縣的病例中，感染者是和家庭成員於1月中旬結束國際旅行返回聖縣，回到聖縣幾天後首次出現症狀。幸運的是，他們遵循了聖他克拉拉縣10天的強制旅行隔離措施，在整個傳染期內都在自己的公寓裡隔離。阿拉米達縣的案例仍在調查中。

聖縣衛生主管柯迪(Sara Cody)表示，這起案例表明，公共衛生措施可以避免疫情傳播：「公共衛生措施可以幫助打破傳播鍊。社區應該繼續避免旅行，同時回來後應該進行隔離。」

這兩個病例是在史丹福大學實驗室的基因組測序工作中發現的。目前，只有一小部分新冠陽性病例進行了測序。目前聖縣還在努力增強其對陽性病例的基因測序工作。

阿拉米達縣衛生官員莫斯（Nicholas Moss）表示，必須關注病毒在社區的傳播。「病毒傳播的機會越多，它適應和創造新的變種的機會就越多。這是對所有人的警告。必須關注社區傳播。」

公共衛生官員強烈建議民众避免旅行，並提醒居民減少與其他居民接觸。外出時一定要戴口罩，特別是在室內時，要保持至少6英尺的距離。除必要活動外盡量待在家中。居民應該積極遵守當地疫苗 接種的次序，當輪到他們時，應盡快接種疫苗。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC )10日發布數據顯示，兩層口罩，比如在醫用口罩外面再加一層布口罩，可以更有效地減少病毒傳播。CDC鼓勵居民按照這些建議使用雙層口罩，並確保口罩跟面部緊貼。