加州參議員貝克爾：支持重開課堂 中半島教師應先接種

貝克爾認為給教師立即接種新冠疫苗可以為恢復課堂面對面教學提供安全保障。（貝克爾參議員競選團隊資料圖片）

代表聖馬刁縣南部和聖他克拉拉縣北部的加州 參議員貝克爾（Josh Becker）9日呼籲，應立即為中半島的教師接種新冠疫苗 ，為重開課堂面對面教學創造安全條件。

貝克爾指出，州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布將新冠疫苗接種資格擴大至教師、緊急服務人員、食品和農業工作者。他說：「當我們在這場流行病中跨過一年的門檻時，正在失去一代遠程教育的學生，因為沒有什麼可以複製課堂面對面教學的經驗。通過允許教師現在接種疫苗，我們正在創造一條讓學生更容易回到課堂的途徑。」

聖馬刁縣平均每周注射9000劑新冠疫苗，全縣的教師總數為5000人。聖他克拉拉縣平均每周注射4萬5000劑新冠疫苗，全縣約有1萬3000名教師。貝克爾認為，兩個縣的疫苗接種工作可以得到有效管理，來應對為教師接種的需求。

貝克爾再三敦促聖馬刁縣和聖他克拉拉縣將教師接種新冠疫苗的事項提升到重中之重的地位，並且為與學生有直接接觸的學區 員工接種疫苗。他指出：「讓我們在接下來的幾周選擇一周作為教師接種周。如果這樣做，還有機會挽救春季課程。」

貝克爾已經動員了社區的力量來建立一個聯盟與他站在一起，支持教師立即接種疫苗，因為許多人認為讓學生重返課堂是當務之急。其中包括聖馬刁聯合高中學區教委祖尼加（Ligia Andrade Zuniga）、巴洛阿圖聯合學區教委迪布里恩紮（Jennifer DiBrienza）、聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）。