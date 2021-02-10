聖馬刁縣警界要求：執法人員優先接種

聖馬刁縣執法人員因長期密切接觸高危人群而容易感染新冠病毒。（聖馬刁縣縣警長推特）

聖馬刁縣各市警察 局長和縣警長協會提出要求，希望聖馬刁縣公共衛生局加强優先對執法人員的新冠疫苗 接種。這與鄰縣聖他克拉拉縣半數縣警官拒絕接種新冠疫苗的情況形成強烈反差。

2月5日，代表聖馬刁縣各市警察局、縣警長辦公室、地方檢察長辦公室、驗屍官辦公室、緩刑監督官辦公室和灣區捷運警察局的縣警長協會，致函縣衛生局長羅傑斯（Louise Rodgers），要求優先安排這些部門的執法人員接種新冠疫苗。

執法人員處於州府新冠疫苗接種計畫的1B階段。這一階段的合資格接種人員還包括食品和農業工人、教師和兒童保育人員、其他緊急服務人員。在1A階段，包括醫護人員在內的一些急救人員已經接種了新冠疫苗，65歲以上的長者則正在接種。

縣警長協會主席兼帕西菲卡（Pacifica）警察局長施泰德（Daniel Steidle）在信中說：「與1A階段中的其他急救人員一樣，執法是一項公共服務職業。我們協會人員是向公眾提供急救醫療服務的重要組成部分。這包括實施心肺復蘇、提供解毒劑納洛酮（NARCAN）、使用止血帶和心臟除顫器的工作。」

施泰德指出，提供醫療服務的執法人員往往與長者、免疫力低下的人或其他容易感染新冠病毒的高危人群保持密切接觸。

過去一年，全縣執法部門已經有163名員工「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測 呈陽性。500多人不得不進行隔離。施泰德說，各市警察局因接觸過新冠病毒而被隔離的人數太多，已經出現過兩次臨時抽調縣警進入警察局的情況。

與此同時，在聖克拉拉縣，大約1800名縣警局僱員當中，有861人已經接種了兩劑新冠疫苗，有將近800人決定不接種，另有大約200人還沒有資格接種。