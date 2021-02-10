我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

聖馬刁縣警界要求：執法人員優先接種

記者黃少華／紅木城報導
聖馬刁縣執法人員因長期密切接觸高危人群而容易感染新冠病毒。（聖馬刁縣縣警長推特）
聖馬刁縣執法人員因長期密切接觸高危人群而容易感染新冠病毒。（聖馬刁縣縣警長推特）

聖馬刁縣各市警察局長和縣警長協會提出要求，希望聖馬刁縣公共衛生局加强優先對執法人員的新冠疫苗接種。這與鄰縣聖他克拉拉縣半數縣警官拒絕接種新冠疫苗的情況形成強烈反差。

2月5日，代表聖馬刁縣各市警察局、縣警長辦公室、地方檢察長辦公室、驗屍官辦公室、緩刑監督官辦公室和灣區捷運警察局的縣警長協會，致函縣衛生局長羅傑斯（Louise Rodgers），要求優先安排這些部門的執法人員接種新冠疫苗。

執法人員處於州府新冠疫苗接種計畫的1B階段。這一階段的合資格接種人員還包括食品和農業工人、教師和兒童保育人員、其他緊急服務人員。在1A階段，包括醫護人員在內的一些急救人員已經接種了新冠疫苗，65歲以上的長者則正在接種。

縣警長協會主席兼帕西菲卡（Pacifica）警察局長施泰德（Daniel Steidle）在信中說：「與1A階段中的其他急救人員一樣，執法是一項公共服務職業。我們協會人員是向公眾提供急救醫療服務的重要組成部分。這包括實施心肺復蘇、提供解毒劑納洛酮（NARCAN）、使用止血帶和心臟除顫器的工作。」

施泰德指出，提供醫療服務的執法人員往往與長者、免疫力低下的人或其他容易感染新冠病毒的高危人群保持密切接觸。

過去一年，全縣執法部門已經有163名員工「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測呈陽性。500多人不得不進行隔離。施泰德說，各市警察局因接觸過新冠病毒而被隔離的人數太多，已經出現過兩次臨時抽調縣警進入警察局的情況。

與此同時，在聖克拉拉縣，大約1800名縣警局僱員當中，有861人已經接種了兩劑新冠疫苗，有將近800人決定不接種，另有大約200人還沒有資格接種。

警察 疫苗 檢測

上一則

聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播

下一則

舊金山教師、托兒所職員、緊急救難人員24日起接種疫苗

延伸閱讀

明州診所槍案1死4傷 兇手被捕

明州診所槍案1死4傷 兇手被捕
東北醫療中心聖馬刁縣推得來速疫苗接種

東北醫療中心聖馬刁縣推得來速疫苗接種
「打造更安全城市」 屋崙新警長宣誓就職

「打造更安全城市」 屋崙新警長宣誓就職
屋崙警長：安排警員步行巡邏華埠 增強社區安全

屋崙警長：安排警員步行巡邏華埠 增強社區安全
東北醫療中心聖馬刁縣推得來速疫苗接種

東北醫療中心聖馬刁縣推得來速疫苗接種
灣區5日新增確診1578例 103人死

灣區5日新增確診1578例 103人死

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論