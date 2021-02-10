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「疫情處理方式引發不滿」罷免紐森行動 拜登反對

編譯組／綜合9日電
因為疫情處理方式引發不滿，紐森受到罷免行動威脅。（美聯社）
因為疫情處理方式引發不滿，紐森受到罷免行動威脅。（美聯社）

拜登總統9日透過白宮發言人表示，反對對加州州長紐森（Gavin Newsom）採取罷免行動。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）9日在記者會上被問到拜登對於罷免紐森行動的看法，莎奇稍後在推特上發文說：「除了與紐森州長共同承諾解決包括氣候變遷和疫情等一系列問題之外，總統明確反對任何罷免紐森州長的行動。」

拜登表示反對罷免紐森。（美聯社）
拜登表示反對罷免紐森。（美聯社）

紐森處理加州新冠疫情的方式同時受到來自共和黨和民主黨的批評，導致民眾對他發起罷免行動。罷免行動「拯救加州」（Rescue California）的活動經理登斯摩（Anne Dunsmore）表示，只要在3月中旬前獲得超過150萬人聯署，就可以舉行特別選舉重選州長。到目前為止，聯署人數已經接近150萬人的門檻。

登斯摩表示，拜登介入罷免行動，代表紐森已經在認真看待這一威脅。她說：「他們正在向重量級人物求救，意味這項行動還有能力推進。」

紐森和拜登政府一直是關係密切的盟友，他在選前極力支持賀錦麗成為拜登副手。紐森還是舊金山市長時，與當時擔任舊金山地方檢察長的賀錦麗也有良好的合作關係。上周，拜登政府更宣布，將在加州成立第一批大型疫苗接種站。

登斯摩說：「紐森從一開始就想把罷免行動政治化。這不是拜登與川普的比較，而是民眾真的遭遇了實際的問題。」

登斯摩表示，罷免行動已經從一開始由保守派人士主導，變為愈來愈多民主黨和獨立人士加入，目前超過20%的聯署人都沒有政黨關係，10%為民主黨人。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）上周公布的一項民調發現，民眾現在對紐森的施政滿意度為54%，低於去年5月時的65%。

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