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聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播

編譯組／舊金山9日電
舊金山聖彼得與聖保祿教堂三名神父染疫 。 (Getty Images)
舊金山聖彼得與聖保祿教堂三名神父染疫 。 (Getty Images)

舊金山聖彼得與聖保羅教堂的三名神父感染了新冠病毒，迫使教堂在網上舉行所有的彌撒。與此同時法院裁決和衛生命令皆允許在加州進行面對面的宗教儀式。

教會在其網站上證實，地標性的北灘教堂的3名神父日前的新冠病毒檢測呈陽性。因此所有的彌撒將改在線直播，教堂將關閉至13日（周六）。

羅馬天主教會舊金山大主教區發言人波茨（Jan Potts）說，聖彼得保羅教堂自主決定關閉。因為它有五位神父，也沒有資源提供親臨服務。

該教堂在去年7月舉行了一場秘密婚禮，客人通過地下停車場秘密進入教堂，引起了人們的注意。這場婚禮違反了禁止舉行大型室內宗教儀式的衛生命令，而且是在市政府命令該教堂停止舉行此類活動幾天後舉行的。包括這對新婚夫婦，至少有十人被檢測出新冠病毒陽性。

5日晚些時候，聯邦最高法院駁回了州長紐森在加州大部分地區禁止室內禮拜服務的禁令，並稱此舉是對宗教的歧視。

加州大多數縣迅速修改了衛生令，允許室內禮拜服務的容量不超過25%。但聖他拉拉縣繼續只允許戶外宗教活動，稱其禁令適用於所有大型室內聚會--而不僅僅是宗教活動。

但8日晚些時候，地方法院法官發布禁令，暫時阻止聖他克拉拉縣禁止室內禮拜。

聖他克拉拉縣修訂後的衛生令允許室內禮拜的容量為20%，參與者必須戴上口罩、保持社交距離，不得唱歌和念經。其他類型的室內聚會仍被禁止。

雖然在最高法院的裁決後，加州大多數縣都取消了對室內服務的禁令，但舊金山的代理公共衛生官員菲利普（Susan Philip）建議，老年人和與老年人同住的人避免進行室內禮拜。

加州 舊金山 檢測

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