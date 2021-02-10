灣區媽媽教室講座分享簡單保健常識

金山灣區 「媽媽教室」因應新冠肺炎（COVID-19）疫情 持續肆虐，免費向僑胞提供Zoom線上視訊教學。金山灣區媽媽教室將於2月19日舉辦「醫健講座」，介紹原始點醫學，分享簡單的保健常識，對抗疫情。

當日醫健講座的講員為張琤與Sue Kuo。張琤研究原始點多年，靠著按壓原始痛點治療、養身，增強免疫力 。她的養生是儘量不吃藥，增加身體內外熱源，經常運動以及保持心情愉快，外加按壓原始點保健與治療。Sue Kuo則是原始點美國基金會董事、紐約原始點推廣點負責人，有十多年的經驗。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，當日的課程內容包括「原始點」增強免疫力及養生法則 、不吃藥增加身體內外熱源、運動、抱持心情愉快、按壓原始痛點等。主要將圍繞在「原始點」介紹及養生原理，如何增強免疫力和減緩老化過程，以及原始點的實用操作方式及案例，如：中風預防、50肩、網球肘、腰痛、膝蓋疼痛、腳底筋膜炎等。

演講題目：「簡介原始點醫學，簡單易學的好寶貝 ～自救救人、健康保健與治療！」講員：張琤、SueKuo。 上課時間：2月19日（周五) 10時至11時30分。上課Meeting ID: 998-806-3500。密碼：Modesto101（M請大寫）。詢問電話：(408)252-7070。