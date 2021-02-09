堅持室內集會 聖荷西教堂罰金至累積200萬

聖荷西Calvary Chapel教堂已遭聖他克拉拉縣罰款200萬元。（電視新聞截圖）

無視聖他克拉拉縣衛生當局多次禁止，聖荷西 Calvary Chapel教堂仍堅持舉行室內集會，以致罰金已累積高達200萬元；不過Calvary Chapel教堂部分成員指出，聯邦最高法院下令加州 解除室內宗教集會禁令，代表教堂並沒有做錯。

Calvary Chapel的教友莎米（Sammy）說：「我們有權集會，我們有權上教堂，這是憲法明文規定，我們一點錯也沒有。」

聖他克拉拉縣表示，他們的禁令並不受最高法院裁決影響，因為裁決並未將教堂與其他類型的室內集會做區分。

在最高法院5日宣布解除室內宗教集會的禁令後，加州許多教堂7日重新敞開大門迎接教友。最高法院法官表示，從現在起，加州不得繼續禁止室內宗教集會，但可以限制人數在教堂容量的25%以下，也可以禁止唱歌和頌禱。

最高法院是應巴沙迪那（Pasadena）的豐收岩教會（Harvest Rock Church）和豐收國際總部（Harvest International Ministry）的緊急要求做出這項裁決。

豐收岩教會資深牧師安哲（Che Ahn，音譯），他們不會遵守不得唱歌的規定。安哲在7日禮拜一開始時便說：「禮拜50%的活動都是唱歌，我們無論如何都要唱歌。」

不過，並非所有教堂都計畫立即重新舉行室內集會。舊金山 Grace Cathedral教堂主教楊恩（Malcolm Clemens Young）認為，最高法院取消禁令，「並不是為了誰行方便」。楊恩說：「我們試著遵循科學，我們會耐心等候。」