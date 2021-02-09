北加中校聯合會 首次線上迎春揮毫 展示紙摺牛寶寶

迎春揮毫活動今年改為線上舉行。（記者李榮／攝影）

本周就是華人 最重要的農曆新年，為迎接新一年的到來，北加州 中文學校聯合會過去十多年都舉行「迎春揮毫」活動，不過今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，將改為網上舉行；北加 州中文學校聯合會介紹，這次除了有書法大師與貴賓在場揮毫以外，還安排手做捏麵人、紙摺牛寶寶、猜燈謎、吉祥話接龍等活動，另外也會舉辦賀年卡比賽的頒獎典禮。

「迎春揮毫」活動由北加州中文學校聯合會主辦，北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會等組織協辦。為炒熱氣氛，已經先行製作賀年視頻，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪等人，都在片中「數來寶」或者講吉祥話：「新年到，好運到，春暖花開又來到，天增歲月人增壽，我祝大家新年好。」影片網址：https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=818VkwdsMAw。

中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，由於疫情的關係，很多人都居家避疫已久，不少人多少心情上都有點「鬱卒」（鬱悶）。鼠來寶影片與迎春揮毫的活動，就是希望讓大家都能更有過年氣氛，熱鬧一下。

她表示，這次是首次在線上舉行迎春揮毫活動，其實事前的協調與執行並不容易；吉祥紅紙、筆墨都可能要親自送到貴賓揮毫者的家中。然而，新年是華人最重要的節日，無論如何都要辦好迎春揮毫，喜迎新的一年。

南灣僑教中心主任閻樹榮指出，書法是華人社會非常珍貴的文化資產，跨越文字與繪圖，也有實用的功能。北加州中文學校聯合會舉辦的迎春揮毫是灣區新春時候最重要的活動之一，幾大主要社團一起參與，讓大家能夠體驗熱鬧的年節氣氛，並且傳承優良的中華文化。

負責活動的王婉君指出，往年的節目除了台上的揮毫以外，還有許多攤位。今年改為線上舉行，攤位的部分濃縮成捏麵人、紙摺牛寶寶，以及二胡演奏、有獎問答、猜燈謎吉祥話接龍等。

北加州中文學校聯合會也表示，2021年的賀卡製作比賽共收到100多件的作品，當天在線上也會舉辦賀年卡頒獎典禮。希望大家都能夠參加，感受年節氣氛。活動時間：2月14日下午2時至4時。Zoom Meeting ID：916 3066 4057。Passcode: NEWYEAR。