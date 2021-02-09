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聖縣新春防疫叮嚀 籲拜年、團聚改線上

記者李榮／灣區報導
疫情依然嚴峻，聖他克拉拉縣府呼籲民眾線上雲聚會，避免群聚。（取自聖他克拉拉縣府）
疫情依然嚴峻，聖他克拉拉縣府呼籲民眾線上雲聚會，避免群聚。（取自聖他克拉拉縣府）

「春節年年有，千萬不要急著在今年團圓聚餐拜年。為了能夠和家人朋友相約過來年的春節，今年就相約在線上拜年，吃團圓飯吧。」新冠肺炎（COVID-19）依然持續，但很多人都很想要與朋友聚會，特別是農曆新年馬上就要到來，傳統上是團聚的日子。聖他克拉拉縣府提醒，目前疫情還是存在，希望民眾不要與非同住的家人朋友室內聚會，「雖然我們無法一起吃大餐，但是我們能夠虛擬雲聚會。」

「千萬不要讓農曆新年成為另一個超級傳播事件。」聖他克拉拉縣府提醒，過年對於華人相當重要，「年還是可以過的，只是要避免和不住在一起的家人朋友聚會。大家圍坐在一起，吃吃喝喝、談笑風生，看不見的飛沫就散播到每個角落了。只要有一個人染有病毒，人人都有可能得到。」

縣府指出，許多人是新冠肺炎無症狀帶原者，又有許多人已被感染，但當下還沒症狀而不自知，也成為防疫的破口。

目前聖縣還是在紫色風險等級。室內聚會依然被禁止，因為傳播風險太大。若真的要拜訪親友，相約在室外，並且不超過三個家庭。如果要與非同住的人聚會，可以安排「線上聚餐」，「再小的餐桌都能擠得下每個人!」

新冠肺炎 疫情 華人

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