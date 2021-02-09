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救助無家可歸者 聖縣推出「微型住宅」計畫

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣的「Casitas de Esperanza」社區的啟動，為無家可歸的家庭提供微型住宅，讓他們短暫居住。（記者李榮／翻攝）
聖他克拉拉縣的「Casitas de Esperanza」社區的啟動，為無家可歸的家庭提供微型住宅，讓他們短暫居住。（記者李榮／翻攝）

矽谷房價高漲，也間接導致無家可歸的問題愈來愈嚴重。聖克拉拉縣縣議會代表與社區的合作夥伴，8日在聖荷西市政廳前舉辦「Casitas de Esperanza」社區的啟動活動，該計畫將為25個有小孩的無住房家庭（unhoused families with children）提供120天的臨時緊急住房。

聖他克拉拉縣府表示，在廣泛的事先研究與調查後，在考量建造成本與即時性之下，最後選中西雅圖一間公司製造微型臨時住宅。除了著重空間利用與效率以外，並且使用太陽能提供部分電力。

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）指出，這項計畫意義重大，因為能幫助兒童與家庭。該住宅是類似緊急避難所的概念，提供臨時住房，也希望能幫助需要幫助的家庭能過渡到永久的住房，「與此同時，我們正在充分利用這片土地，確保我們有更多的機會建立緊急避難所，直到可以建造所有需要的永久避難所。」

該計畫除了提供住房，負責現場營運的單位也會提供管理，以及教育服務等項目的協助，例如幫助兒童重新入學。合作夥伴「Amigos de Guadalupe」的執行董事莫德納度（Maritza Maldonado）就表示，無家可歸者常會感到孤立與脫節，也讓他們更為被邊緣化。透過這項新的計畫，能夠更好地做出案例管理，並且幫他們打造社區的概念，也讓這些個人與家庭重新與外界做連結，讓住戶重回自立、並且能通往永久住房的道路。

他們表示，很多無家可歸者缺乏社區的概念，導致進一步孤立，惡性循環地「更為遠離」常軌。而這項計畫的主要目的之一是要培養社區感（foster a sense of community ）。

該計畫的臨時緊急住房中，每個小房子有四張雙層床，可以摺疊成床或桌子。裡面也有電源插座可供手機、筆記型電腦和其他物品的充電。該社區除了臨時住房以外，還有兩個員工辦公室，以及一個400平方英尺的社區中心（community room）。另外，聖荷西的一間公司「Plantlush」還捐贈了景觀和植物，打造出更像有社區感覺的空間。

雖然臨時的住房內沒有洗衣機，但「WeHope」則提供一周四天的淋浴拖車洗衣車的服務。

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