東北醫療中心聖馬刁縣推得來速疫苗接種

戴伯康（左）、馬納洛（中）和卡內帕（右）強調為居民提供安全且語言多樣化的疫苗接種服務。（記者黃少華／攝影）

東北醫療中心（NEMS）首席醫務長戴伯康（Kenneth Tai）、聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）和德利市（Daly City）市長馬納洛（Juslyn Manalo）於2月8日舉行聯合記者會，講述聖馬刁縣北部社區接種「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫苗 的最新情況，表示疫苗分配不公的問題得到了解決。

卡內帕表示，聖馬刁縣自2020年12月收到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）以來，一直在與包括東北醫療中心在內的醫療健保夥伴合作管理輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩種新冠疫苗的分發接種。截至2月4日，聖馬刁縣7萬3043名居民已經接種了至少一劑新冠疫苗。

在聖馬刁縣395宗新冠死亡病例中，91.8%是60歲及以上的長者。而新冠病毒繼續在社區傳播。根據這些數據，聖馬刁縣官方正在集中精力為65歲及以上的長者居民接種新冠疫苗。卡內帕說：「我們的首要任務是確保不會有人掉隊。聖馬刁縣最脆弱的長者，其中許多人是不會說英語的低收入 者，能儘快安全地接種新冠疫苗。」

戴伯康指出，東北醫療中心是美國最大的社區衛生中心之一，致力於滿足醫療服務不足的亞裔社區獨特和多樣化需求。他說：「我們許多病人收入很低，不會說英語，有Medi-Cal和Medicare，或者可能沒有保險。我們必須儘快給他們接種新冠疫苗。接種疫苗是幫助社區戰勝這一流行病最安全和最快的方法。」

戴伯康認為，長者居民不需要太擔心新冠疫苗接種的安全性問題，而且會在安全、非歧視的環境中以自己可以理解的語言接受疫苗接種服務。

東北醫療中心每天在德利市診所提供室內接種新冠疫苗服務，一天可接種大約50劑疫苗。2月8日當天，德利市診所第二次在戶外提供了「得來速」（drive-through）模式的免下車疫苗接種服務，一天接種了40多劑疫苗。這使得德利市診所一天的疫苗接種劑量增加了一倍。

有關聖馬刁縣疫苗接種的更多資訊，公眾可瀏覽網頁https://www.smchealth.org/covid-19-vaccination。公眾也可以注册名為My Turn的加州 新冠疫苗接種通知系統，網址是https://myturn.ca.gov/landing。

有關在東北醫療中心接種新冠疫苗的更多資訊，公眾可致電（650）550-3923或瀏覽網頁www.nems.org/covid19。