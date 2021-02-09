「打造更安全城市」 屋崙新警長宣誓就職

屋崙新警長阿姆斯壯周一在McClymonds高中校園宣誓就職。（電視新聞截圖）

勒讓•阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）周一宣誓就任屋崙警察 局長，他發誓要成為一個引人注目的領導者，努力打造一個更安全的城市，因為他的家鄉正掙扎於激增的凶殺案之中。

市長薛麗比（Libby Schaaf）表示，她很高興能任命一位屋崙當地人擔任最高警員。她回憶起近十年前第一次見到阿姆斯壯時，他是一名 「熱情的警官」。阿姆斯壯已經為該部門工作了22年，最近一次是擔任副局長。屋崙在過去21年中經歷了11位警察局長，在2016年的九天內，有四人接任並離職。

阿姆斯壯說，屋崙警隊正陷入困境，他的首要任務之一就是以 「激光聚焦 」的方式領導這支警隊實施改革，接受聯邦監督員的監督。阿姆斯壯說，帶領城市擺脫聯邦監督的唯一方法是通過文化變革。

警長招聘啟事要求 「勝者」將 「全面並最終實現屋崙市長期以來所追求的警務轉型變革」，挑選阿姆斯壯的四名最終候選人之一的警察委員會主席傑克遜（Regina Jackson）說，沒有人比他更適合這份工作。「他是我們需要的那種直截了當的射手，他將帶領我們建立一種更靠得住和更負責的警務工作，」傑克遜說。

阿姆斯壯出生在西屋崙。他由單親母親撫養長大，小時候每個周六他都會和兩個兄弟姐妹以及母親一起練字，加強學習。

「當我還是小孩的時候，她就告訴我，你身上有一些特別的東西，」阿姆斯壯說，他的聲音因激動而顫抖。「她告訴我三件事：保持對上帝的信仰，永遠尊重他人，並始終相信，你可以成為任何你想成為的人。」

阿姆斯壯13歲的時候，他的哥哥被槍殺了。那時候他就知道自己想要一個與安全密切相關的職業，阿姆斯壯周一說。「我不希望任何其他家庭再經歷我的家庭經歷過的事情，」他說。

阿姆斯壯的母親夏洛特，參加了他的就職儀式：「這對我來說是一個值得驕傲的時刻，因為我知道他的能力，他證明了自己，」夏洛特說。「我教他要堅持不懈，無論在什麽情況下都不要放棄，他做到了。他總跟我說，媽媽，等著吧，妳會看到的。」