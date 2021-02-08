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加州州立公園露營區 將分階段開放

編譯組／灣區電
加州公園與休閒管理局將分階段開放州立公園露營區。(圖片由加州公園與休閒管理局提供）
加州公園與休閒管理局將分階段開放州立公園露營區。(圖片由加州公園與休閒管理局提供）

加州公園休閒管理局 (The California Department of Parks and Recreation) 日昨宣布，將重新開放公園內的露營區。但是管理局官員表示，這並不表示加州的疫情封閉禁令已全部解除。營區重新開放將分成數個階段實施。

加州政府去年12月期間，由於感染新冠病毒人數大幅上增，實施居家防疫命令，加州露營區也遭封閉。

管理局官員上周表示，他們計畫先開放已經可以預約露營的營區。事實上，有些預約的營區已經在1月28日就先行開放。可是並非所有可預訂的營區都會開放供民眾露營。

公園休閒管理局也沒有排定其他營區的開放時間。管理局發布的新聞稱：「疫情發展仍變化萬端，難以預料和掌握，加州州立公園開放或關閉與否，均將會臨時通知大眾。」

有些營區，如團體露營區，仍將繼續封閉。有些營區短期間不會開放。但沙加緬度附近有些州立公園露營區仍開放預約。

管理局官員表示：「雖然州立公園開始擴大開放，提供民眾休閒場所，可是疫情仍然嚴重。加州民眾外出活動時，仍須具有外出休閒的責任感，防止疫情擴散。民眾最好不要遠遊，如要外出休閒，必須詢問公園開放情形，因為有些公園或露營區仍對外封閉。戶外活動時仍須戴口罩，維持安全距離。」 

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