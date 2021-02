加州州立公園露營區 將分階段開放

加州公園與休閒管理局將分階段開放州立公園露營區。(圖片由加州公園與休閒管理局提供)

加州 公園休閒管理局 (The California Department of Parks and Recreation) 日昨宣布,將重新開放公園內的露營區。但是管理局官員表示,這並不表示加州的疫情 封閉禁令已全部解除。營區重新開放將分成數個階段實施。

加州政府去年12月期間,由於感染新冠病毒人數大幅上增,實施居家防疫命令,加州露營區也遭封閉。

管理局官員上周表示,他們計畫先開放已經可以預約露營的營區。事實上,有些預約的營區已經在1月28日就先行開放。可是並非所有可預訂的營區都會開放供民眾露營。

公園休閒管理局也沒有排定其他營區的開放時間。管理局發布的新聞稱:「疫情發展仍變化萬端,難以預料和掌握,加州州立公園 開放或關閉與否,均將會臨時通知大眾。」

有些營區,如團體露營區,仍將繼續封閉。有些營區短期間不會開放。但沙加緬度附近有些州立公園露營區仍開放預約。

管理局官員表示:「雖然州立公園開始擴大開放,提供民眾休閒場所,可是疫情仍然嚴重。加州民眾外出活動時,仍須具有外出休閒的責任感,防止疫情擴散。民眾最好不要遠遊,如要外出休閒,必須詢問公園開放情形,因為有些公園或露營區仍對外封閉。戶外活動時仍須戴口罩,維持安全距離。」